Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Euro hat sich Ende letzter Woche gefestigt und oberhalb des 2017er Hochs (1,2092) festsetzen können - unterstützt von Erwartungen, die EZB werde im September ihr Anleihekaufprogramm beenden, so die Analysten der Helaba.



Inzwischen würden mehr und mehr Marktteilnehmer eine erste Leitzinserhöhung Ende dieses Jahres für möglich halten. Dies erscheine in Anbetracht des fehlenden Preisdrucks ambitioniert - auch vor dem Hintergrund, dass die EZB bezüglich der geldpolitischen Wende für ein sehr zögerliches Vorgehen bekannt sei. In den USA könnten die Zinsspekulationen hingegen zu gering ausgeprägt sein. Drei Schritte in diesem Jahr, die von den FOMC-Mitgliedern im Mittel für angemessen gehalten würden, seien marktseitig nicht vollständig eskomptiert.



Die in dieser Woche anstehenden US-Daten sollten die robuste Konjunkturentwicklung bestätigen und damit den Dollar zumindest nicht schwächen. Insofern könnte der Euro nach Überwinden wichtiger Hürden zunächst verschnaufen. Widerstände seien am jüngsten Hoch 1,2240 und bei 1,2272 zu finden. Erste wichtige Unterstützungen würden die Analysten bei 1,2092 und 1,2029 lokalisieren. Die Trading-Range liege zwischen 1,2150 und 1,2270. (15.01.2018/ac/a/m)





