Zürich (www.aktiencheck.de) - Das Währungspaar EUR/USD befindet sich in einem langfristigen übergeordneten Abwärtstrend, aber aktuell in einer Aufwärtskorrektur, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dabei habe bisher der 10er EMA nach oben überschritten und in der Folge der 50er EMA angelaufen werden können. Aktuell notiere EUR/USD direkt am 50er EMA und sei am Vortag mit einer langen weißen Tageskerze aus dem Handel gegangen. Bisher seien Aufwärtskorrekturen im EUR/USD in der Extension oft am 50er EMA ausgelaufen. Gelinge den Bullen ein Durchbruch nach oben, wäre mit einem weiteren Hochlauf zum 200er EMA zu rechnen. Erst über dem 200er EMA würde sich die Lage für EUR/USD wieder langfristig aufhellen und eine weitere Aufwärtsbewegung wahrscheinlich werden. In diesem Fall wäre mit einem Hochlauf zum Widerstand bei USD 1,190 zu rechnen.