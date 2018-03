Das Chartbild habe sich wieder eingetrübt. Der EUR sei im 4h-Chart unter die EMA20/50 und 200 gefallen. Damit habe sich die Ausgangssituation deutlich verschlechtert, die Marke von 1,2400 erneut anzulaufen. Er habe es am Freitag nicht geschafft, die EMA20 erneut zu erreichen. Im Frühhandel habe sich erneute Schwäche eingestellt, die bis an die 1,2255 gegangen sei. Solange der EUR unter der Marke von 1,2325 notiere, bestehe die Möglichkeit, dass sich weitere Rücksetzer einstellen würden, die auch bis in den Bereich der 1,2100/1,2090 gehen könnten. Erst mit zwei grünen Kerzen über der 1,2355 (im 4h-Chart) wäre der Weg nach Norden wieder frei.



Ausblick für heute:



Der EUR notiere heute Morgen im Bereich der 1,2285/1,2255 und damit unter dem Niveau der Frühbörse am Freitagmorgen. Denkbar sei heute auf der Oberseite, dass der EUR versuchen könnte, sich zunächst über der 1,2260 zu etablieren. Gelinge dies, so könnte er dann versuchen, die 1,2272/74, die 1,2283/85 und dann die 1,2289/91 zu erreichen. Bereits hier könnte der EUR Probleme haben, weiter zu kommen. Denkbar sei, dass dies auch das Maximale heute auf der Oberseite sein könnte. Könne sich der EUR über die 1,2289/91 schieben, so wären die 1,2305/07, die 1,2317/19, die 1,2326/28 und das Tageshoch vom Freitag die nächsten Anlaufziele. Über der 1,2335 kämen dann die 1,2343/45, die 1,2351/53 und dann die 1,2356/58 als weitere Anlaufziele in Betracht.



Könne sich der EUR nicht über der 1,2260 festsetzen, so könnten sich Rücksetzer einstellen, die zunächst bis an die 1,2247/45, an die 1,2238/36, an die 1,2229/27, an die 1,2222/20 und dann bis an die 1,2213/11 gehen könnten. Unter der 1,2213/11 wären die 1,2203/01, die 1,2193/91, die 1,2280/78, die 1,2269/67 und dann die 1,2258/56 die weiteren Anlaufziele auf der Unterseite.



Widerstände und Unterstützungen:



Das Währungspaar EUR/USD habe seine Widerstände heute bei 1,2323/42 als auch bei 1,2411/59. Weitere Widerstände befänden sich bei 1,2506/66 als auch bei 1,2651. Unterstützungen würden aktuell heute bei 1,2368 als auch bei 1,2231 verlaufen. Weitere Unterstützungen würden sich bei 1,2198/41 als auch bei 1,2043/11 finden.



Die Experten von "day-trading-live.de" rechnen heute mit einem seitwärts/abwärts gerichteten Markt. Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen. 1,2272 (1,2291) bis 1,2219 (1,2211) sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (19.03.2018/ac/a/m)





