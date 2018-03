Das Chartbild habe sich gestern wieder eingetrübt. Der EUR sei am Donnerstag der letzten Handelswoche dynamisch unter die EMA20 bis an die EMA50 gefallen. Hier würden aktuell Stabilisierungsbemühungen stattfinden. Der EUR sei seit gestern nicht wesentlich weiter gekommen. Sollte es der EUR nicht schaffen, sich über die EMA20/50 zu schieben, (im 4h-Chart), so könnten sich zunächst Rücksetzer ausbilden, die bis in den Bereich der 1,2280 gehen könnten. Ein Tagesschluss mit Bestätigung am Folgetag könnte dann dazu führen, dass sich weitere auch größere Abwärtsbewegungen einstellen würden. Anlaufziele wären dann die 1,1900/1,1860. Entspannen würde sich die Situation für den EUR erst wieder über der 1,24000.



Ausblick für heute:



Der EUR notiere heute Morgen im Bereich der Marke von 1,2340/1,2325 und damit auf dem Niveau der Frühbörse gestern Morgen. Denkbar sei heute auf der Oberseite, dass der EUR versuchen könnte, sich zunächst über der 1,2330 zu etablieren. Gelinge dies, so könnte er dann versuchen, das Tageshoch von gestern und dann die 1,2353/55 zu erreichen. Sollte es der EUR bis in diesen Bereich schaffen, so könnten sich hier Rücksetzer ausbilden, bzw. die Aufwärtsbewegung könnte hier auch beendet sein. Gehe es heute über die 1,2353/55, so könnte der EUR dann versuchen, die 1,2361/63, die 1,2371/73 und dann die 1,2378/80 anzulaufen. Dieses Level könnte insbesondere bei dynamischen Aufwärtsimpulsen erreicht werden. Über der 1,2378/80 wäre der Weg dann an die 1,2386/88, an die 1,2395/97 und an die 1,2403/05 frei.



Könne sich der EUR nicht über der 1,2330 festsetzen, so könnten sich Rücksetzer einstellen, die zunächst bis an die 1,2322/20 und dann an die 1,2305/03 gehen könnten. Könne sich der EUR bei 1,2305/03 nicht stabilisieren, so könnte er dann das Tagestief von gestern, bzw. die 1,2281/79 anlaufen. Hier habe der EUR Chancen auf Stabilisierung und Erholung. Würden sich diese aber nicht einstellen, so wären weitere Abgaben denkbar, die bis an die 1,2268/66 und dann weiter bis 1,2253/51, bis 1,2243/41, bis an die 1,2233/31 bzw. 1,2225/22 gehen könnten. Gehe es heute unter die 1,2225/22, so wären die 1,2210/08, die 1,2198/96 und dann die 1,2190/88 weitere Anlaufziele.



Widerstände und Unterstützungen:



Das Währungspaar EUR/USD habe seine Widerstände heute bei 1,2338/80 als auch bei 1,2411/59. Weitere Widerstände befänden sich bei 1,2506/66 als auch bei 1,2651. Unterstützungen würden aktuell heute bei 1,2290 als auch bei 1,2272/31 verlaufen. Weitere Unterstützungen würden sich bei 1,2198/41 als auch bei 1,2043/11 finden.



Die Experten von "day-trading-live.de" rechnen heute mit einem seitwärts/abwärts gerichteten Markt. Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen. 1,2333 (1,2353) bis 1,2281 (1,2253) sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (13.03.2018/ac/a/m)





Stadtlohn (www.aktiencheck.de) - Der EUR/USD (ISIN: EU0009652759, WKN: 965275) notierte gestern Morgen bei 1,2305/1,2325, so die Experten von "day-trading-live.de".Der EUR habe am Morgen versucht, über die 1,2340 zu kommen, was aber misslungen sei. Von hier aus habe er dann wieder zurückgesetzt. Bis Mittag sei es dann unter die 1,2300 gegangen, wobei es dem EUR gelungen sei, sich bei 1,2290 zu stabilisieren und wieder aufwärts zu laufen. Bis zum Abend habe er sich wieder an die 1,2340 schieben und bei 1,2345 das Tageshoch formatieren können.Die Experten von "day-trading-live.de" hatten in ihrem Setup auf der Oberseite erwartet, dass der EUR mit dem Überschreiten der 1,2330 weiter bis an die 1,2346/48 laufen könnte. Diese Bewegung habe sich eingestellt, das Anlaufziel sei knapp verfehlt worden. Die Rücksetzer seien mit dem Unterschreiten der 1,2305/03 knapp unter die nächste Anlaufmarke der Experten bei 1,2295/92 gegangen.Tageshoch: 1,2345 (Vortag: 1,2334) Tagestief: 1,2290 (Vortag: 1,2273) Range: Pips 55 (Vortag 61 Pips)