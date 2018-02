Der EUR habe sich zu Wochenbeginn wieder über die EMA20 im 4h-Chart schieben können, kämpfe aber aktuell noch mit dieser Linie. Schaffe er es, zwei grüne Kerzen über dieser Linie auszubilden, so könnte dies ein Hinweis darauf sein, dass der EUR weiter nach Norden laufen könnte. Anlaufziel könnte der Bereich von 1,2370/75 sein. Könne sich der EUR auf Tagesschlussbasis über die 1,2375 schieben und dies am Folgetag bestätigen, so wäre das JH dann das nächste relevante Anlaufziel. Falle das Währungspaar aber unter die 1,2300 Punkte zurück und würden hier zwei rote Kerzen unter der EMA20 ausgebildet, so könnte das ein Hinweis darauf sein, dass weitere Rücksetzer anstehen könnten. Stützend könnte aktuell die EMA20 fungieren, die im Bereich der 1,2310/00 verlaufe. Aktuell sei das Aufwärtspotenzial aus Sicht der Charttechnik aber überschaubar.



Ausblick für heute:



Der EUR notiere heute Morgen im Bereich der 1,2300/1,2340 und damit über dem Niveau der Frühbörse gestern Morgen. Denkbar sei heute auf der Oberseite, dass der EUR versuchen könnte, sich zunächst über der 1,2320 zu etablieren. Gelinge dies, so könnte er dann versuchen, zunächst die 1,2328/30, die 1,2341/43 und im Nachgang dessen dann das Tageshoch von gestern zu erreichen. Denkbar sei, dass es hier zu erneuten Rücksetzern kommen könnte, sollte es der EUR bis hier hin schaffen. Gelinge es aber, sich über die 1,2354 zu schieben, so wären die nächsten Anlaufmarken bei 1,2361/63 bzw. bei 1,2371/73 zu suchen. Sollte der EUR bis hier hin laufen, so könnten sich hier erneute Rücksetzer einstellen, bzw. die Aufwärtsbewegung könnte hier auch beendet sein. Würden die 1,2371/73 mit Dynamik angelaufen, so könnte der EUR auch noch die 1,2379/81, die 1,2392/94 und dann die 1,2406/08 erreichen.



Könne sich der EUR nicht über der 1,2320 festsetzen, so könnten sich Rücksetzer einstellen, die bis an die 1,2310/08, bis an die 1,2298/96 und dann bis an das Tagestief von gestern gehen. Komme es hier zu keinen Erholungen, so wären die nächsten Anlaufmarken bei 1,2265/63, bei 1,2258/56 bzw. bei 1,2250/48 und dann bei 1,2239/37 zu suchen. Würden Erholungen im Bereich der 1,2239/37 aber fehlschlagen, so wären die 1,2224/22, die 1,2211/09, die 1,2199/97 und dann die 1,2187/85 die nächsten Anlaufziele.



Widerstände und Unterstützungen:



Das Währungspaar EUR/USD habe seine Widerstände heute bei 1,2372 als auch bei 1,2410/64/80. Weitere Widerstände befänden sich bei 1,2506/66 als auch bei 1,2651. Unterstützungen würden aktuell heute bei 1,2272/66 als auch bei 1,2198 verlaufen. Weitere Unterstützungen würden sich bei 1,2141 als auch bei 1,2043/11 finden.



Die Experten von "day-trading-live.de" rechnen heute mit einem seitwärts/aufwärts gerichteten Markt. Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen. 1,2354 (1,2373) bis 1,2296 (1,2250) sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (27.02.2018/ac/a/m)





