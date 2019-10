Ausblick: EUR/USD habe mit dem Ausbruch aus dem fallenden Trendkanal Stärke gezeigt und könnte vor einem langfristigen Trendwechsel stehen. Die erste Abwärtskorrektur seit dem Ausbruch könnte im unteren Bereich des neuen steigenden Trendkanals auslaufen.



Die Long-Szenarien: EUR/USD drehe im unteren Trendkanalbereich wieder nach oben ab und nehme zunächst Kurs auf den Widerstand im Bereich von 1,1160 USD. Gelinge hier dann ein Durchbruch nach oben, dürfte das Verlaufshoch vom 21. Oktober bei 1,1178 USD erobert und damit die Fortsetzung des übergeordneten Aufwärtstrends bestätigt werden. Die nächste Anlaufmarke wäre dann der 200er-EMA bei aktuell 1,1202 USD.



Die Short-Szenarien: EUR/USD sacke weiter ab und könne die untere Begrenzung des neuen steigenden Aufwärtstrendkanals nicht verteidigen. Es komme zu einem Ausbruch nach unten, der dann möglicherweise vom 50er EMA bei 1,106 USD aufgefangen werden könnte. Würden die Bären das Währungspaar noch tiefer drücken, dürfte es zu einem weiteren Rücklauf bis zur runden Marke von 1,100 USD kommen. (25.10.2019/ac/a/m)





Zürich (www.aktiencheck.de) - Das Währungspaar EUR/USD ist am 11. Oktober aus dem monatelangen Abwärtstrendkanal nach oben ausgebrochen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.In der Folge habe ein neuer Aufwärtstrendkanal etabliert werden können. Das Verlaufshoch der Ausbruchsbewegung sei am 21. Oktober bei 1,117 USD erreicht worden. In der Folge habe das Währungspaar eine Abwärtskorrektur im übergeordneten Aufwärtstrend eingeleitet. Am Vortag sei mit dem Tagestief bei 1,109 USD der untere Bereich des steigenden Trendkanals erreicht worden. Von hier könnte das Währungspaar nun wieder nach oben abdrehen und dem kleinen Trendkanal folgend den übergeordneten Aufwärtstrend weiter fortsetzen.