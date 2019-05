Paris (www.aktiencheck.de) - Nachdem die Türkische Lira (TRY) im Zuge der Kapitalflucht aus der Türkei und des Streits mit den USA um einen inhaftierten US-Pastor im vergangenen Sommer abstürzte, hat sich die Situation am Währungsmarkt über die vergangenen Monate stabilisiert, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".



Das Währungspaar EUR/TRY habe Ende 2018 und erneut im Februar 2019 ein Tief bei 5,85 erreicht. Seitdem nehme die europäische Gemeinschaftswährung im Vergleich zur Lira aber wieder Fahrt auf. Mittlerweile notiere sie wieder so hoch wie seit vergangenem Oktober nicht.



Hintergrund seien verschiedene innenpolitische und auch wirtschaftliche Probleme am Bosporus. Die Arbeitslosigkeit befinde sich auf einem Rekordhoch, sie notiere mit 14,7 Prozent so hoch wie seit zehn Jahren nicht mehr. Immer mehr Türken würden ihr Land in einer wirtschaftlich angespannten Situation sehen und seien auch persönlich unzufrieden. Auch die Inflation, die mit rund 20 Prozent noch immer extrem hoch erscheine, sorge für Unruhe. Für innenpolitischen Sprengstoff würden zunehmend auch die 3,6 Millionen syrischen Flüchtlinge sorgen, welche die Türkei inzwischen aufgenommen habe. Diese würden die Angst vor dem sozialen Abstieg vieler Türken zusätzlich befeuern. Die damit verbundene wachsende politische Unsicherheit könnte auch das Währungspaar EUR/TRY weiter beflügeln. Auf dem aktuellen Niveau erscheine die Ausgangslage für Long-Investments günstig. (03.05.2019/ac/a/m)



