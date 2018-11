Wien (www.aktiencheck.de) - Im Asowschen Meer, einem Nebenmeer des Schwarzen Meers, kam es am Sonntag zu einer starken Zunahme der Spannungen zwischen Russland und der Ukraine, da russische Streitkräfte drei ukrainische Militärschiffe auf deren Weg zum ukrainischen Hafen Mariupol bei der Durchfahrt unter der neu errichteten Brücke bei Kertsch, die die Halbinsel Krim mit dem russischen Festland verbindet, aufhielten und betraten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG im Kommentar zu EUR/RUB Westliche Akteure wie die NATO und die EU hätten eine Deeskalation gefordert und Russland insbesondere um Einhaltung der freien Schifffahrt im Asowschen Meer gebeten. Neben der Frage, wie sich dieser Sicherheitskonflikt entwickeln werde, gebe es auch Auswirkungen für die ukrainische Innenpolitik. Darüber hinaus könnte die jüngste Eskalationsrunde auch als erstes Zeichen für den Beginn der Wahlkampagne interpretiert werden. Ferner zeige die jüngste Eskalation, dass die Wahlkampagne in der Ukraine eine weitere Polarisierung und Konflikteskalation bringen könnte. (Ausgabe 25/2018) (29.11.2018/ac/a/m)