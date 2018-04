Wien (www.aktiencheck.de) - Nach einer schwächeren Phase konnte der Polnische Zloty (PLN) in der zweiten Märzhälfte einen Teil der früher erlittenen Verluste wettmachen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).



Unterstützt durch Konjunkturdaten (BIP 5% p.a. in Q1) sei der EUR/PLN-Wechselkurs auf das Niveau von leicht unter 4,20 gefallen. Zusätzlich hätten die Haushaltsdaten geholfen, die für die ersten beiden Monate des Jahres einen Überschuss aufgewiesen hätten. Und auch eine versöhnliche Haltung der polnischen Regierung in deren Auseinandersetzung mit der EU bezüglich der Rechtsstaatlichkeit unterstütze. Zugleich spreche die erhöhte Risikoaversion an den globalen Märkten gegen eine weitere Stärkung des Zloty.



Eine weitere Aufwertung des Zloty werde durch die polnischen Inflationsdaten behindert. Der VPI sei im März auf 1,3% p.a. gesunken, was den Tauben des geldpolitischen Ausschusses einen weiteren Grund dafür liefere, die Zinssätze in den kommenden Quartalen unverändert zu belassen. Das EUR/PLN-Wechselkursniveau von 4,20 sei aus Sicht der Analysten derzeit gerechtfertigt und sie würden damit rechnen, dass sich das Wechselkurspaar in den kommenden Wochen um dieses Niveau bewegen werde. Im Falle einer Verbesserung der globalen Stimmung sei auch eine Annäherung an das Niveau von 4,15 möglich. (Fokus FX Ausgabe 07/2018) (11.04.2018/ac/a/m)







