Frankfurt (www.aktiencheck.de) - In Japan bereitet man sich offenbar schon gedanklich auf das Treffen der Bank of Japan (BoJ) am kommenden Freitag vor, so die Analysten der Deutschen Bank im Kommentar zum EUR/JPY Obgleich man nicht mit bahnbrechenden geldpolitischen Beschlüssen rechne, werde es zumindest für die erst unlängst ernannten stellvertretenden Gouverneure Amamiya und Watakabe die erste Sitzung sein. Während Ersterer als Spiegelbild von BoJ-Chef Kuroda gesehen werde, gelte Watakabe als ausgesprochener Anhänger einer lockeren Geldpolitik. Dennoch würden die meisten Akteure davon ausgehen, dass er sich in seiner ersten Sitzung diesbezüglich und vor allen Dingen hinsichtlich zusätzlicher Maßnahmen zurückhalten werde.Am Ende habe sich der Euro gegenüber dem Yen der Obergrenze seines Aufwärtspfades genähert, der nun oberhalb von 133,50 in einen Aufwärtstrend zwischen 131,35 und 135,00 münden würde. (25.04.2018/ac/a/m)