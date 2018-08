Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Auch wenn die Umsätze der Warenhäuser im Juli mit 6,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr deutlich gesunken sind (Vormonat +3,1 Prozent), handelt es sich nur um einen volatilen Teilbereich der Zahlen zu den Einzelhandelsumsätzen, die erst am 30. August publiziert werden, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe " MÄRKTE am Morgen ".Zumindest dürften diese Daten genauso wenig wie die endgültige Entwicklung bei den Juli-Aufträgen zu den Werkzeugmaschinen (+13,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr) für die gestrige Yen-Schwäche ursächlich gewesen sein. Am Ende des Tages habe der Euro sogar seinen kurzfristigen Abwärtstrend unterbrochen und nun einen korrektiven Seitwärtspfad zwischen 125,20 und 128,50 EUR/JPY eingeschlagen. (22.08.2018/ac/a/m)