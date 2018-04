Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die japanischen Inflationsdaten sind mit einem Plus von 1,1 Prozent (Kernrate 0,9 Prozent, in der engen, am ehesten der US-Kernrate nahekommenden Version sogar nur 0,5 Prozent) heute Früh durchweg wie erwartet ausgefallen, so die Analysten der Deutschen Bank im Kommentar zum EUR/JPY (ISIN: EU0009652627, WKN: 965262).



Sie würden sich damit weit entfernt vom Inflationsziel der Bank of Japan befinden. Deswegen habe es im Handel auch nicht viel mehr als ein Achselzucken gegeben - der Euro bleibe in seinem wenig veränderten Aufwärtspfad zwischen 131,10 und 133,30/40. (20.04.2018/ac/a/m)







Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.