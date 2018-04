EUR/JPY: Beste Nachfrage in der kurzfristigen Aufwärtsbewegung bei 130,85 zu erwarten

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Eigentlich waren es keine neuen Töne, die Masazumi Wakatabe, einer von zwei neuen stellvertretenden Gouverneuren der Bank of Japan, vor dem japanischen Parlament von sich gab, so die Analysten der Deutschen Bank im Kommentar zum EUR/JPY (ISIN EU0009652627/ WKN 965262).

Wakatabe, der im vergangenen Monat in den Lenkungsrat der Bank of Japan berufen worden sei, gelte eigentlich als Vertreter einer ultra-lockeren Geldpolitik. Insofern sei das gestrige Statement, er sei mit der derzeitigen Geschwindigkeit der geldpolitischen Lockerung zufrieden, sogar relativ moderat gewesen. Unterdessen versuche der Euro immer näher an seine Widerstandszone bei 133,20/40 heranzukommen - die beste Nachfrage in der kurzfristigen Aufwärtsbewegung sei bei 130,85 zu erwarten. (17.04.2018/ac/a/m)