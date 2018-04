Linz (www.aktiencheck.de) - Der Test der Unterstützung bei EUR/HUF ist gestern an der Marke von 310,00 gescheitert, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Der Hintergrund sei nicht nur rein technisch. Vermutungen würden auch nahe legen, dass die Ungarische Nationalbank einen Kurs unter 310 nicht so gerne sehe. Zusätzlich wende sie auch noch eine Reihe geldpolitischer Mikromaßnahen an, die die Währung tendenziell schwächen würden. Oberbank rechnet daher für die weitere Woche mit einer Rückkehr zu Werten um die 312,00. Spannend werde es beim Forint erst nächste Woche, da stehe am Dienstag eine Zinsentscheidung an. (18.04.2018/ac/a/m)