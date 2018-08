Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nicht nur Pfund-Investoren und Händler treibt der Gedanke um, dass sich Großbritannien bald schon in ungeordneter Weise aus der Europäischen Union verabschieden könnte, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe " MÄRKTE am Morgen ".Auch die British Sandwich Association sehe dem Austrittstermin mit Sorge entgegen. Ein harter Brexit könnte für Liebhaber leckerer Stullen nämlich ein wahrer Albtraum werden. Denn der Großteil der benötigten Zutaten - darunter Käse, Schinken, Tomaten, Tunfisch und Salat - würden aus dem Ausland bezogen. Würden hierauf plötzlich hohe Zölle greifen, wären Sandwichpreise im EU-Vergleich vermutlich nicht mehr konkurrenzfähig, fürchte der Verband. Abseits kulinarisch gefärbter Ängste hätten Marktteilnehmer an der einen oder anderen Stelle durchblicken lassen, dass ein Brexit-Chaos stark steigende Euro-Sterling-Kurse bedeuten würde.Der Euro sei derzeit insgesamt gesehen schwach, bleibe aber gegenüber Sterling in seiner vorteilhaften Position und sei in der Lage, diese innerhalb seines kurzfristigen Aufwärtstrends (0,8905 bis 0,9060 EUR/GBP ) noch weiter auszubauen. (20.08.2018/ac/a/m)