Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Theresa Mays "Brief an die Nation" hat in der Bevölkerung offensichtlich Wirkung gezeigt, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe " MÄRKTE am Morgen ".Besonders erwähnenswert sei dabei, dass Wähler der Conservative Party den Deal im Verhältnis 50 zu 29 Prozent unterstützen würden, und sogar 62 Prozent der Konservativen möchten, dass ihre Abgeordneten für das Abkommen stimmen würden (nur 22 Prozent möchten ein Votum dagegen!). Bemerkenswert sei auch, dass sich 46 Prozent derjenigen, die gerne in der EU geblieben wären, mit dem Brexit-Abkommen anfreunden könnten. Sollte sich dieser Trend in den kommenden Tagen fortsetzen, seien Theresa Mays Aussichten, das Abkommen mit der EU am 11. Dezember durchs Parlament zu bringen, jedenfalls gestiegen.Und so sei es auch nachvollziehbar, dass sich Sterling gestern gegenüber dem Euro zeitweise recht ordentlich habe befestigen können. Letzterer sei im Rahmen seiner Konsolidierung vorübergehend bis auf 0,8810 zurückgefallen, habe sich aber per saldo in den weit gesteckten Grenzen seiner derzeitigen Seitwärtsbewegung zwischen 0,8730 und 0,9025 EUR/GBP (ISIN: EU0009653088, WKN: 965308) halten können. (29.11.2018/ac/a/m)