Hannover (www.aktiencheck.de) - Regierungsvertreter - wie die Brexiteers Johnson und Fox - präsentieren in dieser Woche ihre Vorstellungen von der Welt nach dem Brexit, am Ende gefolgt von Premierministerin May selbst, die eine "Road Map to Brexit" zeichnen möchte, so die Analysten der Nord LB.



Das Gewirr unterschiedlicher Visionen werde die Unsicherheiten kaum beseitigen. Die Aussage des EU-Chefunterhändlers Barnier, wonach die Verständigung auf einen Übergangszeitraum keineswegs sicher sei, tue ein Übriges. Das Pfund bleibe weiter unter Druck. Die Analysten würden die Inselwährung gegenüber dem Euro vorerst seitwärts bei 0,89 GBP sehen. (14.02.2018/ac/a/m)





