Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Es dürfte wohl eher ein Zufall gewesen sein, dass der Euro gestern früh in Fernost gegenüber Sterling die 0,9000er Linie getestet hat, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe " MÄRKTE am Morgen ".Allerdings könnte der spätere Rückzug der Gemeinschaftswährung gegenüber dem Britischen Pfund darauf zurückzuführen sein, dass EU-Diplomaten Reuters zufolge wohl eine Verzögerung in Sachen Brexit-Gespräche erwarten würden. Ursprünglich sei der EU-Gipfel, der am 18. und 19. Oktober stattfinden werde, als zeitliche Vorgabe für ein Brexit-Abkommen anvisiert worden. Obgleich bereits für den 19./20. September ein informelles Treffen von EU-Vertretern und der britischen Premierministerin angesetzt worden sei, bei dem Theresa May ihre Position darlegen solle, sei für den Abschluss eines sogenannten "Deals" nunmehr ein Sondergipfel im November, möglicherweise sogar erst im Dezember im Gespräch. Dies käme der britischen Seite insofern entgegen, als Ende September der Parteitag der Torys stattfinden werde. Trotz des Rücksetzers des Euro zum Ende des Tages verbleibe dieser in seinem kurzfristigen Aufwärtstrend, nun zwischen 0,8920 und 0,9075 EUR/GBP . (22.08.2018/ac/a/m)