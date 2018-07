Linz (www.aktiencheck.de) - Premierministerin May musste das Thema Neuwahlen einbringen, um mit der Abstimmung gegen eine Zollunion mit der EU im Parlament durchzukommen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Das britische Unterhaus sei in der Frage mehr oder doch weniger EU nach dem Brexit sehr gespalten. Deshalb habe sich der frühere Premierminister Tony Blair zu Wort gemeldet und ein weiteres Referendum gefordert. Für das GBP bedeute ein Brexit wohl alles auf eine Karte zu setzen. Die Notenbank müsse vor notwendigen Zinsentscheidungen die weitere Vorgangsweise im Brexit abwarten. Sollte ein EU Austritt ohne Abkommen passieren, dann werde die Notenbank nicht viel gegen den Absturz des GBP ausrichten können. Der EUR habe zum GBP ( ISIN EU0009653088 WKN 965308 ) diese Woche von 0,8825 auf 0,8925 zulegen können. Weitere Kursverluste des GBP Richtung 0,90 seien nicht auszuschließen. (19.07.2018/ac/a/m)