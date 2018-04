Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Erwartungen der britischen Industrie bezüglich der Auftragseingänge sind nach einer gestern veröffentlichten Umfrage des Branchenverbandes CBI (Confederation of British Industry) mit einem Stand von +4 gerade noch ein wenig optimistisch und wie erwartet ausgefallen, so die Analysten der Deutschen Bank im Kommentar zum EUR/GBP Obgleich der Auftragseingang (vor allen Dingen gestützt durch den Export) in den vergangenen drei Monaten ordentlich aussehe, sei der zuletzt festgestellte Optimismus hinsichtlich der künftigen Geschäftsentwicklung sogar in leichten Pessimismus umgeschlagen. All diese Faktoren hätten sich jedoch nicht im Kurs des Euro gegenüber dem Pfund Sterling niedergeschlagen, der gestern eine Handelsspanne von nicht einmal 30 Stellen produziert habe. Für den Euro bleibe die Ausgangslage indes stabil, wobei sich nach wie vor oberhalb von 0,8800 ein neuer kurzfristiger Aufwärtstrend zwischen 0,8680 und 0,8965 eröffnen könnte. (25.04.2018/ac/a/m)