Linz (www.aktiencheck.de) - Letzte Woche Donnerstag standen in Tschechien die Verbraucherpreise des Monats Juli auf der Agenda, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Das Ergebnis sei mit Spannung erwartet worden. Prognostiziert worden sei ein leichter Rückgang aufgrund fallender Preise im Sommerschlussverkauf. So sei es dann auch gekommen, dass die Inflationsrate im Jahresvergleich von 2,60 Prozent auf 2,30 Prozent gefallen sei. Der Druck auf die Tschechische Notenbank (CNB) bleibe jedoch weiterhin bestehen, da die Verbraucherpreise immer noch über ihren 2%-Ziel liegen würden. Aufgrund des leichten Rückgangs werde aber auf der nächsten Sitzung Ende September wohl noch keine weitere Zinserhöhung beschlossen werden. Der EUR/CZK-Devisenkurs werde daher sehr wahrscheinlich für die nächsten Wochen in dem Seitwärtstrend verharren. (13.08.2018/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.