EUR/CHF sei auf dem Weg zum alten SNB-Kurslevel von 1,2000. 1,1740 stelle jetzt die erste interessante Unterstützung dar, gefolgt von 1,1600. Im Falle eines Bruchs der 1,20er Marke werde eine weitere Euro-Befestigung nicht ausgeschlossen. Die technischen Indikatoren (insbesondere RSI) würden sich teilweise in leicht überkauften Regionen bewegen. D.h. leichte Korrektur (1,1740/00) nicht ausgeschlossen, jedoch 1,2000 bleibe das Target.



Der Schweizer Franken habe gegenüber dem Euro an Stärke eingebüßt. Auf der einen Seite habe die Suche nach Sicherheit in den letzten Monaten deutlich abgenommen, zum anderen mache die EZB erste Schritte, ihre lockere Geldpolitik zurückzufahren. Zwar dürfte der Franken auch 2018 noch überbewertet bleiben und die SNB von Überlegungen abhalten, die Zinsen anzuheben. Allerdings könnte die Zentralbank bei anhaltendem Abwertungstrend im kommenden Jahr ihre Bereitschaft, am Devisenmarkt zu intervenieren, deutlich zurücknehmen.



Eine Abkühlung der weltwirtschaftlichen Dynamik sowie politische Risiken könnten aber immer wieder die Suche nach einem sicheren Hafen und damit die Nachfrage nach CHF befeuern. Dank politischer Neutralität und widerstandsfähiger Wirtschaft (solide Staatsfinanzen und Arbeitsmarkt, innovationsstarke Wirtschaft mit konkurrenzfähigen Produkten) werde die Schweiz auch in Zukunft bei erhöhter Unsicherheit insbesondere risikoscheue Anleger anziehen. (Ausgabe Januar/Februar 2018) (17.01.2018/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Schweizer Franken hat seit Mitte Dezember gegenüber dem Euro erneut leicht nachgegeben, so die Analysten der DekaBank.Die Schweizerische Zentralbank (SNB) halte am Status quo fest, während in Euroland offensichtlich der Ausstieg aus der expansiven Geldpolitik langsam nahe. Dies setze den Franken gegenüber dem Euro unter Druck. Hinzu komme, dass sich die Wachstumsaussichten für Euroland weiter verbessern würden. Auch in der Schweiz helle sich der Ausblick, gestützt von in- und ausländischer Nachfrage, auf, könne aber mit Euroland nicht mithalten. Vor dem Hintergrund der stabilen globalen Entwicklung bleibe die Suche nach sicheren Häfen von geringerer Bedeutung, was den Franken belaste. Die SNB sehe die Währung weiterhin als hoch bewertet, begrüße aber den Abbau der Überbewertung, der noch im Prognosezeitraum Luft für eine Zinsanhebung schaffen sollte.