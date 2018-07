Linz (www.aktiencheck.de) - Ausgelöst durch die italienische Regierungskrise verließ der EUR/CHF Kurs den Zielkurs von 1,20 der Notenbank SNB und erreichte Ende Mai mit Kursen von 1,1370 den vorläufigen Tiefstand, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Im Juni habe der EUR/CHF in der Seitwärtsrange 1,1480 bis 1,1650 notiert. Die unsichere politische Lage könnte den CHF wieder stärken. Sollte sich die Regierungskrise in Deutschland verschärfen, oder die Zoll- und Sanktionspolitik von US-Präsident Trump weiter ausufern, dann dürfte der CHF als "sicherer Hafen" verstärktes Interesse wecken. Momentan könne die SNB von Devisenmarktinterventionen absehen. Ihre Schmerzgrenze dürfte bei 1,14 liegen. Dort dürften Eingriffe in den Markt in Form von EUR- und USD-Käufen notwendig werden, um den CHF wieder abzuschwächen. In der SNB Bilanz stünden bereits Fremdwährungspositionen von über 800 Mrd. CHF. Ein hoher Wert, der der gewählten Obergrenze von 1000 Mrd. CHF bedenklich nahe komme. (02.07.2018/ac/a/m)



