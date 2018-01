Wien (www.aktiencheck.de) - Der Schweizer Franken pausiert nach einer neuerlich EUR/USD initierten Abwertungswelle bei knapp unter 1,18, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Dass die Abwertung marktgetragen sei, werde anhand der veröffentlichten Sichteinlagen deutlich. Die Zu-bzw. Abnahme der Sichteinlagen der Banken bei der Schweizerischen Nationalbank (SNB) werde als Indikator für die Interventionstätigkeit der SNB herangezogen. Und diese hätten sich in den letzten Monaten laufend zurückgebildet. Trotz Abwertung des Franken zum EUR (2017 um ca. 10%) gebe der Schweizer Notenbankchef Thomas Jordan auch in einem jüngsten Interview immer noch keine Entwarnung. Zwar sei die deutliche Überbewertung etwas zurückgekommen aber der Franken bleibe immer noch hoch bewertet und die Inflationsrate mit unter 1% immer noch zu tief. Daher habe die SNB auch keine Eile, eine Zinswende einzuleiten oder die stark aufgeblähte SNB-Bilanz abzubauen.



Die von den Analysten der Raiffeisen Bank International AG erwartete ursprüngliche

Seitwärts- und mittlerweile Gegenbewegung Richtung 1,16 habe eine EUR/USD (ISIN: EU0009652759, WKN: 965275)-Gegenbewegung als Annahme. Komme diese nicht, dürfte EUR/CHF (ISIN: EU0009654078, WKN: 965407) ohne Unterbrechung weiter Richtung 1,20 tendieren. (23.01.2018/ac/a/m)





