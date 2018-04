Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Inflation in der Schweiz entwickelt sich weiter gedämpft, so die Analysten der NORD LB.



Auf den vorgelagerten Preisstufen der Import- und Erzeugerpreise habe sich zuletzt die Inflationsdynamik sogar wieder verringert. Zugleich habe der Schweizer Franken bis zuletzt spürbar abgewertet. Aktuell nähere sich der Franken der Marke von 1,20 CHF je EUR, dem ehemaligen Mindestkurs der SNB. Dennoch wolle die SNB nichts unternehmen, was eine erneute Aufwertung provozieren könnte. (18.04.2018/ac/a/m)





