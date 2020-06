Weitere Suchergebnisse zu "Euro Stoxx 50":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nach einer Erleichterungsrally des EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) um mehr als 1.000 Punkte seit Mitte März zeigt das am 8. Juni beschriebene Barrierenbündel aus verschiedenen horizontalen Widerständen sowie den Glättungslinien der letzten 38 bzw. 200 Wochen (akt. bei 3.374/73 Punkten) Wirkung, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



So unterstreiche die rote Korrekturkerze der abgelaufenen Woche, dass die Marktteilnehmer besonders vor den langfristigen Durchschnitten Respekt hätten. Da zudem ein negatives Schnittmuster zwischen 38- und 200-Wochen-Linie anstehe, würden die Analysten ein temporäres Durchatmen für am wahrscheinlichsten halten. Die nächste wichtige Unterstützung ergebe sich aus der 50%-Korrektur der gesamten Abwärtsbewegung von Februar/März (3.085 Punkte) und dem Erholungshoch von Ende April bei 3.024 Punkten. Die zuletzt genannte Marke definiere gleichzeitig die Nackenlinie einer "Tasse-Henkel-Formation" auf Tagesbasis. Mit anderen Worten: Bei einem Rebreak dieser Zone würde der EURO STOXX 50 ernsthaften Schaden nehmen. Doch soweit sei es noch nicht. Deshalb würden die Analysten - bis zum Beweis des Gegenteils - an dem Anschlusspotenzial des beschriebenen Umkehrmusters von rund 700 Punkten festhalten. Im Anschluss an ein Kräftesammeln könnten die o. g. Durchschnitte also doch noch überwunden werden. (15.06.2020/ac/a/m)

