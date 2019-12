Ausblick: Innerhalb von nur zwei Tagen seien die kompletten Kursgewinne vom November ausgelöscht worden. Doch das Chartbild bleibe trotz diesen kräftigen Gewinnmitnahmen bullish.



Die Long-Szenarien: Solange die Bullen die steile Aufwärtstrendlinie auf Tagesschlusskursbasis verteidigen würden, stünden die Chancen auf steigende Kurse bis Jahresende sehr gut. Die neuen Widerstandszonen lägen nun bei 3.650 Punkten und an der 3.700 Punkte-Marke. Ein Wochenschlusskurs über 3.710 Punkte würde ein Kursziel bei 3.800 Punkten aktivieren.



Die Short-Szenarien: Ein Tagesschlusskurs unter 3.575 Punkte würde ein frisches Verkaufssignal generieren, denn in diesem Fall drohe ein Rückgang bis 3.500 Punkte. Knapp unter diesem Kursniveau verlaufe der vielbeachtete EMA200. Ein Reversal an dieser Durchschnittslinie sei sehr wahrscheinlich. (04.12.2019/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der europäische Leitindex EURO STOXX 50 konnte sich in den vergangenen Tagen nicht entscheidend von der 3.700 Punkte-Marke absetzen, denn er scheiterte wiederholt bei 3.730 Punkten, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Auch zu Wochenbeginn sei diese Marke eine zu große Hürde gewesen. Der Index habe am Montag in der Spitze über 100 Punkte verloren und direkt am EMA50 im Tageschart geschlossen. Gestern seien dann weitere Verkäufe gefolgt, sodass ein neues Verlaufstief bei 3.594,80 Punkten entstanden sei. Genau dort habe der Index auf seine steile kurzfristige Aufwärtstrendlinie getroffen. Zur Schlussglocke habe der Index wieder über der 3.600 Punkte-Marke notiert.