Ausblick: Sollten die Bullen weiter auf das Tempo drücken, wäre in dieser Woche sogar noch ein Anstieg bis 2.900 Punkte möglich. Mit einem Test der runden 3.000 Punkte-Marke sei in dieser Woche jedoch nicht zu rechnen.



Die Long-Szenarien: Heute könnte eine weitere bullische Kurslücke erfolgen. Sollte der Eröffnungskurs deutlich über 2.750 Punkte liegen, wäre direkt ein Anstieg bis zur 2.800 Punkte-Marke möglich. Auf diesem Kursniveau könnten dann zunächst Gewinnmitnahmen erfolgen. Die Zielzone einer zweiten Erholungsbewegung läge dann bei rund 2.900 Punkten. Für dieses Szenario sollte der Index jedoch nicht mehr unter 2.400 Punkte zurückfallen.



Die Short-Szenarien: Sollte der Index auf Tagesschlusskursbasis die 2.400 Punkte-Marke verletzen, würde ein Rückfall auf das Verlaufstief bei 2.302 Punkten drohen. Ein weiterer Ausverkauf könnte nach einem Schlusskurs unter 2.300 Punkten erfolgen. In diesem Fall lägen die Korrekturziele bei 2.200 Punkten und beim 2012er Jahrestief bei 2.050 Punkten. (25.03.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Nachdem in der vergangenen Woche ein Verlaufstief knapp über der 2.300 Punkte-Marke ausgebildet worden war, konnte sich der europäische Leitindex EURO STOXX 50 in dieser Woche stärker von diesen Tiefstkursen wegbewegen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Nach einem schwächeren Wochenauftakt sei es gestern kräftig nach oben gegangen. Dabei sei bis zum Handelsschluss von den Käufern kräftig auf die Tube gedrückt worden. Der Index habe am Tageshoch schließen und die 2.700 Punkte-Marke zurückerobern können. Somit stehe der Index bereits gut 400 Punkte über seinem Verlaufstief. Um das Jahreshoch wieder zu erreichen, müsste der Index jedoch weitere 1.150 Punkte ansteigen.