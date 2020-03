Weitere Suchergebnisse zu "Euro Stoxx 50":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der dynamische Kursverfall der letzten Wochen hat im Chartverlauf des EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) Spuren hinterlassen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



So habe auch die Kreuzunterstützung aus dem flachen Aufwärtstrend seit 2009 (akt. bei 2.684 Punkten) und dem 2016er-Tief bei 2.672 Punkten den jüngsten Kursverlusten keinen Einhalt gebieten können. Aus technischer Sicht bestehe damit die Gefahr einer großen Topformation. Die nächsten Unterstützungen bestünden nun in Form der Tiefpunkte von 2012 und 2011 bei 2.050/1.936 Punkten. Danach würden im Langfristchart der europäischen Standardwerte die Tiefs der Baissewendepunkte von 2003 und 2009 ins Auge stechen. Konkret seien in diesem Zusammenhang also die Haltemarken bei 1.848 bzw. 1.765 Punkten zu nennen. Der eingangs beschriebene Kursverfall habe auch bei Europas "blue chips" eine rekordhohe Volatilität zur Folge. Von der Indikatorenseite sorge der RSI inzwischen für einen Silberstreif, denn der Oszillator sei auf Monatsbasis in überverkauftes Terrain abgetaucht, was in dieser hohen Zeitebene ebenfalls lediglich 2003 und 2009 vorgekommen sei. (19.03.2020/ac/a/m)

