Paris (www.aktiencheck.de) - Der Index der 50 größten börsennotierten Unternehmen des Euroraums EURO STOXX 50 entwickelt sich weiterhin erfreulich, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Nach einigen schwächeren Wochen im Mai scheine das Börsenbarometer wieder in die Spur zurückgefunden zu haben. Dabei profitiere der Index auch von der wieder positiveren Börsenstimmung. Während die Infektionszahlen in Europa nach und nach sinken würden, würden steigende Preisdaten darauf hindeuten, dass die Wirtschaft wieder voll in Fahrt kommen könnte. Im ehemals krisengeschüttelten Automobilsektor sehe es sogar danach aus, als könnten die Unternehmen nahtlos an 2019 anknüpfen. Diese alte Normalität sorge bei Anlegern für Kauflaune. Dass derzeit - trotz der zuletzt aufgekommenen Inflationsbefürchtungen - eine Zinserhöhung der EZB eher unwahrscheinlich sei, dürfte das Europa-Barometer ebenfalls stützen, seien attraktive Alternativen zu Aktien somit doch weiterhin rar.Besonders würden vom aktuellen Marktumfeld auch Unternehmen aus dem Bereich der Grundstoffe profitieren, der im EURO STOXX 50 rund zehn Prozent einnehme. Aber auch Industrietitel und zyklische Konsumgüter seien im Index stark vertreten. Erstere würden von der Sektor-Rotation weg von Wachstumswerten und Letztere von den Öffnungen angesichts der gebrochenen dritten Welle in Europa profitieren. Wer konzentriert in die großen Werte investieren möchte, komme um den Index wohl nicht herum. Im Falle neuer Höchstkurse sei auch eine dynamische Aufwärtsbewegung möglich, die sich mit Hebelprodukten begleiten lasse. Aber auch Buy-and-Hold-Anleger sollten mit dem EURO STOXX 50 auf ihre Kosten kommen. (04.06.2021/ac/a/m)