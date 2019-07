Ausblick: Für die Bullen sei die aktuelle Chartverfassung sehr komfortabel. Ein Verkaufssignal sei noch nicht auszumachen. Allerdings sollte kein neues Wochentief folgen, sonst würde sich ein solches Signal ausbilden.



Die Long-Szenarien: Oberhalb von 3.483 Punkten sei das neue Kursziel bei 3.600 Punkten greifbar. Sogar ein Anstieg auf das 2018er Hoch bei 3.687 Punkten wäre denkbar. Knapp über diesem Kursniveau liege auch das 2017er Hoch. Ein Wochenschlusskurs über 3.700 Punkten würde ein weitreichendes Kaufsignal aktivieren.



Die Short-Szenarien: Falle der Index in dieser Woche unter die 3.480 Punkte-Marke zurück, wäre eine Korrektur bis 3.450 Punkten so gut wie vorprogrammiert. Da auf diesem Kursniveau vermutlich die Bullen wieder zum Kaufen bereitstünden, dürfte ein Tagesschlusskurs unter 3.440 Punkten nur mit einem enormen Kraftaufwand möglich sein. Sollten die Bären dieses Kunststück schaffen, würde ein Verkaufssignal mit Ziel 3.360 Punkten entstehen. (17.07.2019/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Nachdem der europäische Leitindex EURO STOXX 50 in den vergangenen Tagen an dem Kursziel bei 3.550 Punkten bärisch abprallte, folgte am Anfang der Woche ein Verlaufstief bei 3.483 Punkten, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Auf diesem Kursniveau hätten sich die Käufer wieder durchgesetzt und der Index habe gestern wieder deutlich über der 3.500 Punkte-Marke schließen können. Im Wochenchart erkenne man sehr gut, wie präzise die Marktteilnehmer zuletzt gearbeitet hätten, denn der Index sei exakt an der eingezeichneten Abwärtstrendlinie abgeprallt. Eine bärische Wochenkerze sei jedoch nicht entstanden. Daher dürfte der Index noch einmal diese dominante Begrenzungslinie testen. Erst dann dürfte eine wichtige Entscheidung bevorstehen.