Soziale Kategorien erhalten Gewichtung von 31,7 Prozent



Im Bereich Soziales wird die Kategorie ‚Gesellschaft & Produktverantwortung‘ mit 16,9 Prozent gewichtet. Darunter fallen die strikte Achtung der Menschenrechte im eigenen Umfeld und bei Zulieferern sowie die Beachtung der gesellschaftlichen Auswirkungen der eigenen Produkte und Leistungen. Die Kategorie ‚Mitarbeiter & Zulieferer‘ wird von den Teilnehmern mit 14,8 Prozent gewichtet. Hier werden Aspekte wie faire Bezahlung, Mitarbeiterschutz, Chancengleichheit, Rücksichtnahme auf familiäre Faktoren, Arbeitsplatzsicherheit etc. berücksichtigt.



Governance-Kriterien mit 13,3 Prozent gewichtet



Im Bereich Governance stand nur eine Kategorie namens "Corporate Governance & Wirtschaftsethik" zur Auswahl. Hier werden beispielsweise die Compliance-Regeln im Unternehmen, die Transparenz im Unternehmen für Mitarbeiter, Shareholder und Anleger bewertet. Insgesamt erreichte das Governance-Kriterium eine Gewichtung von 13,3 Prozent.



Michael Horf führt aus: "Die Governance ist von den drei Dimensionen der Nachhaltigkeit am abstraktesten und wird daher häufig unterschätzt bzw. nicht wahrgenommen. Wir haben erwartet, dass hier nur eine sehr niedrige Gewichtung herauskommt. Wir waren überrascht zu sehen, dass die Teilnehmer dennoch einen gewissen Wert auf Themen wie Compliance, Grundsätze der Unternehmensführung und Transparenz legen."



Methodik:



Die Umfrage führte die Degussa Bank online durch. Sie lief von 15. Februar 2021 bis 16. März 2021. Insgesamt nahmen an der Abstimmung rund 1.300 Personen teil. (22.03.2021/ac/a/m)





