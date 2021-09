In Folge des leicht reduzierten NRV senkt Charlotte Meese, Aktienanalystin der Montega AG, ihr Kursziel auf 4,25 Euro (zuvor: 4,35 Euro) und bestätigt die Kaufempfehlung für die ERWE Immobilien-Aktie. (Analyse vom 06.09.2021)



Börsenplätze ERWE Immobilien-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs ERWE Immobilien-Aktie:

3,38 EUR 0,00% (03.09.2021)



ISIN ERWE Immobilien-Aktie:

DE000A1X3WX6



WKN ERWE Immobilien-Aktie:

A1X3WX



Ticker-Symbol ERWE Immobilien-Aktie:

ERWE



Kurzprofil ERWE Immobilien AG:



Die ERWE Immobilien AG (ISIN: DE000A1X3WX6, WKN: A1X3WX, Ticker-Symbol: ERWE) konzentriert sich auf den Aufbau eines ertragsstarken Gewerbeimmobilienbestands. Bevorzugte Standorte sind aussichtsreiche innerstädtische Lagen in deutschen Großstädten und in ausschließlich "A"-Lagen kleinerer Städte und Kommunen. Akquiriert werden Immobilien, deren Wertsteigerungspotenzial durch neue Nutzungskonzepte nachhaltig ausgenutzt werden können, so dass ein renditestarker, werthaltiger Bestand mit deutlich steigenden Einnahmen entsteht. Das Unternehmen ist in Frankfurt im Regulierten Markt (General Standard) und an den Wertpapierbörsen in Frankfurt a. M. (XETRA), Berlin, Düsseldorf und Stuttgart im Freiverkehr notiert. (06.09.2021/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - ERWE Immobilien-Aktienanalyse von der Montega AG:Charlotte Meese, Aktienanalystin der Montega AG, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse ihre Kaufempfehlung für die Aktie der ERWE Immobilien AG (ISIN: DE000A1X3WX6, WKN: A1X3WX, Ticker-Symbol: ERWE), senkt aber das Kursziel.ERWE habe jüngst H1-Zahlen vorgelegt, welche die von den Analysten antizipierte Erholung im Gewerbeimmobiliensektor und den zunehmenden Erfolg von Mischnutzungskonzepten widerspiegeln würden. So habe das Unternehmen trotz eines Covid-bedingt herausfordernden Marktumfelds die Mieterlöse erneut deutlich steigern können. Darüber hinaus habe ERWE erfreuliche Fortschritte bei Bestands- und Entwicklungsprojekten vermeldet.Aufgrund des gewachsenen Immobilienbestands durch Objektübernahmen im Laufe des vorherigen Geschäftsjahres habe ERWE in Q2 die Bruttoerlöse aus Immobilienwirtschaft um 64,4% yoy auf 3,65 Mio. Euro (H1/20: 2,22 Mio. Euro) spürbar erhöhen können. Dies würden die Analysten vor dem Hintergrund der vollständigen Flächenöffnungen der Bestandsobjekte erst per Juni als bemerkenswert erachten. Nach Abzug der Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Bestandsimmobilien sowie sonstiger operativer Kosten habe das EBIT rund 0,73 Mio. Euro betragen.Die große Diskrepanz zum Vorjahreswert (H1/20: 5,96 Mio. Euro) basiere im Wesentlichen auf einem geringeren Bewertungsergebnis angesichts ausgebliebener Ankäufe in H1/21 und fehlender Neubewertungen des Immobilienbestands. Bereinigt um diese Effekte hätte das Vorjahresergebnis bei -2,17 Mio. Euro gelegen, sodass ERWE mit dem diesjährigen Break-Even-Niveau in dieser Hinsicht bereits eine spürbare Verbesserung habe erzielen können. Jedoch ergebe sich insgesamt durch erhöhte Finanzaufwendungen (+13,4% yoy) dennoch ein erwartungsgemäß rückläufiges, negatives Konzernergebnis in Höhe von -2,83 Mio. Euro (H1/20: 5,56 Mio. Euro). Aufgrund der Ergebnisverrechnung im Eigenkapital habe sich infolgedessen der NRV pro Aktie von 4,87 auf 4,75 Euro reduziert.Dank der gestärkten Kapitalbasis würden die Analysten für die kommenden Monate von weiteren operativen Fortschritten ausgehen. Bereits die zunehmenden gesellschaftlichen Lockerungen seit Mai dieses Jahres hätten zu einer spürbaren Erholung beigetragen. Auch das während der Pandemie verhaltene Interesse an den noch zu vermietenden Flächen sei nach Angaben des Vorstands zurückgekehrt. So bahne sich bspw. im LICHTHOF Lübeck ein Vertragsabschluss mit einem Innenausstatter an. In der Postgalerie in Speyer hätten zudem Mietflächen an eine Augenklinik übergeben werden können. Die Analysten seien daher zuversichtlich, dass die für das laufende Geschäftsjahr avisierte Steigerung der Erträge um etwa 40% gut erreichbar sei. Dies würde Bruttoerlösen zwischen 7,8 und 8,5 Mio. Euro entsprechen.Die Analysten würden die Positionierung von ERWE in einem zukunftsträchtigen Marktumfeld weiterhin als aussichtsreich erachten. Die operativen Fortschritte dürften im Zusammenspiel mit den zunehmenden Lockerungen in den kommenden Monaten zu positivem Newsflow führen.