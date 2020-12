(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen.



Kurzprofil ERWE Immobilien AG:



Die ERWE Immobilien AG (ISIN: DE000A1X3WX6, WKN: A1X3WX, Ticker-Symbol: ERWE) konzentriert sich auf den Aufbau eines ertragsstarken Gewerbeimmobilienbestands. Bevorzugte Standorte sind aussichtsreiche innerstädtische Lagen in deutschen Großstädten und in ausschließlich "A"-Lagen kleinerer Städte und Kommunen. Akquiriert werden Immobilien, deren Wertsteigerungspotenzial durch neue Nutzungskonzepte nachhaltig ausgenutzt werden können, so dass ein renditestarker, werthaltiger Bestand mit deutlich steigenden Einnahmen entsteht. Das Unternehmen ist in Frankfurt im Regulierten Markt (General Standard) und an den Wertpapierbörsen in Frankfurt a. M. (XETRA), Berlin, Düsseldorf und Stuttgart im Freiverkehr notiert. (18.12.2020/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - ERWE Immobilien-Aktienanalyse von FMR Research:Mariya Lazarova, Aktienanalystin von FMR Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der ERWE Immobilien AG (ISIN: DE000A1X3WX6, WKN: A1X3WX, Ticker-Symbol: ERWE) weiterhin zu kaufen.Gestern, den 17.12., habe ERWE angekündigt, dass sie eine strategische Beteiligung von 50% an der peko group erworben habe. Letztere verfüge über Kompetenz in der gesamten Bandbreite der Immobilienentwicklung und konzentriere sich auf die Segmente Einzelhandel, Büro und Wohnen. Über ihre Tochtergesellschaften decke sie nicht nur die Revitalisierung und den Umbau von Bestandsgebäuden ab, sondern auch die komplette Planung der Objekte, das Projektmanagement sowie die bauliche Realisierung als Generalunternehmer.Die Beteiligung an peko erfolge über eine Kapitalerhöhung und Einzahlung in die Kapitalrücklage, die die ERWE allein zeichne. Die Analystin betrachte dieser Schritt als wichtige strategische Entscheidung. Da die beiden Unternehmen bereits bei mehreren Projekten zusammengearbeitet hätten (z.B. Speyer. Lübeck), seien sie bereits partnerschaftlich verbunden und hätten bewiesen, dass sie gut zusammenarbeiten würden. Durch diese Beteiligung glaube die Analystin, dass sich Synergien haben und Prozesse sich weiter vereinfachen lassen würden. Zudem erwarte ERWE, dass sie in der Lage sein würden, schneller auf Umbauanfragen der Mieter reagieren zu können und die Konzepte dafür planerisch und technisch entsprechend umsetzen zu können.Nach wie vor sei die Analystin davon überzeugt, dass ERWE über signifikante Wachstumspotenziale verfüge und durch die Übernahme weiter von Prozessvereinfachungen und Synergien profitieren könnte.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Die FMR Frankfurt Main Research AG oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen, oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person: