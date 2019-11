Die Investitionen sollten im laufenden Geschäftsjahr 2019 größtenteils abgeschlossen sein und die Analysten würden deutliche Ergebnisverbesserungen in den kommenden Jahren erwarten. Durch die angepasste Guidance sei der Kurs zuletzt unter Druck geraten. Die Analysten würden das Unternehmen aktuell als deutlich unterbewertet ansehen. Aufgrund ihrer Prognoseanpassung hätten sie ein Kursziel in Höhe von 90,00 Euro je Aktie ermittelt (bisher: 94,00 Euro).



Vor dem Hintergrund des aktuellen signifikanten Upsidepotenzials von 60,7% vergeben Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, das Rating "kaufen" für die EQS Group-Aktie. (Analyse vom 21.11.2019)



Die EQS Group (ISIN: DE0005494165, WKN: 549416, Ticker-Symbol: EQS) ist ein führender internationaler Technologieanbieter für Investor Relations, Corporate Communications und Corporate Compliance. Mehrere tausend Unternehmen weltweit erfüllen mit der EQS Group komplexe nationale und internationale Publizitätspflichten, minimieren Risiken und sprechen Stakeholder gezielt an.



EQS Group ist ein digitaler Komplettanbieter: Zu den Produkten und Services gehören ein globales Newswire, ein Meldepflichtenservice, Investor Targeting und Kontaktmanagement, sowie eine Insiderlistenverwaltung. Diese sind in der cloudbasierten Plattform EQS COCKPIT gebündelt, um die Arbeitsprozesse von Investor Relations-, Kommunikations- und Compliance- Verantwortlichen zu optimieren. Darüber hinaus bietet EQS Group eine innovative Whistleblowing- und Case-Management- Software, Webseiten, digitale Berichte und Webcasts an.



Die EQS Group wurde im Jahr 2000 in München gegründet. Heute ist der Konzern mit mehr als 450 Mitarbeitern in den wichtigsten Finanzmetropolen der Welt vertreten. (21.11.2019/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - EQS Group-Aktienanalyse von der GBC AG:Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie der EQS Group (ISIN: DE0005494165, WKN: 549416, Ticker-Symbol: EQS).Die EQS habe nach neun Monaten ein Umsatzwachstum in Höhe von 2,7% auf 26,58 Mio. Euro (VJ: 25,90 Mio. Euro) erzielt. Jedoch sei die veräußerte ARIVA.DE AG zum 01.07.2019 entkonsolidiert worden. Bereinigt um die veräußerte Tochtergesellschaft sei der Umsatz um 11,8% auf 23,09 Mio. Euro (VJ: 20,64 Mio. Euro) gestiegen. Dennoch habe diese Entwicklung unter den Erwartungen des Managements gelegen. Der Grund für dieses geringe Wachstum seien längere Entwicklungszeiten der neuen Module (CRM, Mailing, Policy Manager) gewesen, was folglich zu Verschiebungen bei der Bestandskundenmigration geführt habe und auch die Neukundenakquise nach hinten verschiebe.Zudem sei es zu deutlich weniger IPOs gekommen als vom Unternehmen erwartet (5 anstatt 15). Gleichsam habe sich der XML-Markt weniger gesteigert als erwartet, da sich die Berichtslänge regulationsbedingt sich weniger vergrößert habe als erwartet (2% statt 10%). Darüber hinaus seien die Verkaufszyklen im Compliance Cloud-Bereich insgesamt länger, was ebenfalls zu geringeren Umsatzerlösen geführt habe.Insgesamt bleibe der Anteil der wiederkehrenden Umsatzerlöse (81% Q3 19) sehr hoch und das Unternehmen stelle mit der Fertigstellung der weiteren Module einen Anstieg der wiederkehrenden Erlöse in Aussicht.Das EBITDA habe sich auf 0,65 Mio. Euro (VJ: -0,67 Mio. Euro) erhöht, jedoch seien bei dieser Entwicklung Sondereffekte zu berücksichtigen. Der Grund hierfür habe in dem Rückgang der sonstigen betrieblichen Aufwendungen um 26,0% auf 5,54 Mio. Euro (VJ: 7,49 Mio. Euro) gelegen, bedingt durch die IFRS-16-Effekte, der Entkonsolidierung der ARIVA.DE AG und dem Wegfall von Recruitingkosten. Bereinigt um die IFRS 16-Effekte habe das EBITDA bei 0,72 Mio. Euro gelegen. Durch die Aktivierung der Leasingverträge (gemäß IFRS 16) hätten sich die Abschreibungen um 75,5% auf 2,99 Mio. Euro (VJ: 1,70 Mio. Euro) erhöht. Der IFRS 16 Effekt habe sich hierbei auf 1,37 Mio. Euro belaufen.Durch die Veräußerung der ARIVA.DE AG sei ein Finanzertrag in Höhe von 2,23 Mio. Euro realisiert worden, welcher den Periodenfehlbetrag deutlich gemindert habe. Das Nettoergebnis habe sich entsprechend auf -0,72 Mio. Euro (VJ: -2,29 Mio. Euro) belaufen.Die Analysten würden nun Umsatzerlöse in Höhe von 36,50 Mio. Euro für das laufende Geschäftsjahr 2019 erwarten, bzw. 37,50 Mio. Euro für das Jahr 2020 und 43,01 Mio. Euro für das Jahr 2021. Für das Geschäftsjahr 2020 würden sie ein Umsatzwachstum des fortgesetzten Geschäfts in Höhe von 15% erwarten. Durch den Wegfall der Umsatzbeiträge von ARIVA.DE AG komme es in Summe zu einem Umsatzwachstum in Höhe von 2,5% auf 37,40 Mio. Euro (VJ: 36,50 Mio. Euro) im Geschäftsjahr 2020.Die Analysten seien zuversichtlich, dass das Unternehmen überproportionale Ergebnissteigerungen erzielen könne. Bereits in den 9M-Zahlen lasse sich eine unterproportionale Steigerung des operative Kosten erkennen. Der Grund für diese Entwicklung habe auch in der Reduktion von Freelancern gelegen, welche mit der Fertigstellung des Cockpits weniger benötigt würden. Zudem sollte es durch den Wegfall von ARIVA.DE AG zu einem deutlichen Rückgang im Bereich des Personalaufwands kommen.Insbesondere vor dem Hintergrund der SaaS-Lösungen und des sehr hohen Anteils an wiederkehrenden Erlösen würden die Analysten ein stark überproportionales Ergebniswachstum erwarten. Dies zeige sich auch in der Guidance, welche eine 30%-ige EBITDA-Marge im Jahr 2025 proklamiere.