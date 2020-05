ISIN EQS Group-Aktie:

DE0005494165



WKN EQS Group-Aktie:

549416



Ticker-Symbol EQS Group-Aktie:

EQS



Kurzprofil EQS Group AG:



Die EQS Group (ISIN: DE0005494165, WKN: 549416, Ticker-Symbol: EQS) ist ein führender internationaler Technologieanbieter für Investor Relations, Corporate Communications und Corporate Compliance. Mehrere tausend Unternehmen weltweit erfüllen mit der EQS Group komplexe nationale und internationale Publizitätspflichten, minimieren Risiken und sprechen Stakeholder gezielt an.



EQS Group ist ein digitaler Komplettanbieter: Zu den Produkten und Services gehören ein globales Newswire, ein Meldepflichtenservice, Investor Targeting und Kontaktmanagement, sowie eine Insiderlistenverwaltung. Diese sind in der cloudbasierten Plattform EQS COCKPIT gebündelt, um die Arbeitsprozesse von Investor Relations-, Kommunikations- und Compliance- Verantwortlichen zu optimieren. Darüber hinaus bietet EQS Group eine innovative Whistleblowing- und Case-Management- Software, Webseiten, digitale Berichte und Webcasts an.



Die EQS Group wurde im Jahr 2000 in München gegründet. Heute ist der Konzern mit mehr als 450 Mitarbeitern in den wichtigsten Finanzmetropolen der Welt vertreten. (25.05.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - EQS Group-Aktienanalyse von der GBC AG:Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der EQS Group (ISIN: DE0005494165, WKN: 549416, Ticker-Symbol: EQS) von "kaufen" auf "halten" herab.Die Entwicklung des ersten Quartals habe über den Analystenerwartungen gelegen. Wenn das Unternehmen die Wachstumsgeschwindigkeit auch im zweiten Quartal aufrechterhalten könne und absehbar sei, inwieweit die Performance im Rest des Jahres verlaufen werde, würden die Analysten ihre Prognosen anpassen. Daher seien ihre Prognosen zurzeit als konservativ anzusehen und sie würden ihr Kursziel in Höhe von 91,50 EUR bestätigen und der EQS Group-Aktie das Rating "halten" vergeben.Die Rating-Anpassung sei erfolgt durch die dynamische Kursentwicklung der EQS Group-Aktie. So kam es zu einem Kursanstieg um 16,7% seit unseres letzten Research Reports (22.04.2020), so Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker, Analysten der GBC AG. (Analyse vom 25.05.2020)Börsenplätze EQS Group-Aktie:Xetra-Aktienkurs EQS Group-Aktie:103,00 EUR +5,64% (25.05.2020, 11:22)