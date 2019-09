Borsa Italiana-Aktienkurs ENI-Aktie:

Kurzprofil ENI:



ENI (ISIN: IT0003132476, WKN: 897791, Ticker-Symbol: ENI, Nasdaq OTC-Symbol: EIPAF) ist ein integriertes Energieunternehmen. Mit seinen 78.000 Mitarbeitern ist es in 90 Ländern aktiv und betreibt die Exploration, die Produktion, im Transport, die Raffination und die Vermarktung von Öl und Gas und ist im Bereich Petrochemie und im Aufbau und Betrieb von Ölfeldern tätig. (16.09.2019/ac/a/a)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - ENI-Aktienanalyse von Analysten Henry Tarr und Ilkin Karimli von der Privatbank Berenberg:Henry Tarr und Ilkin Karimli, Analysten der Privatbank Berenberg, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die ENI-Aktie (ISIN: IT0003132476, WKN: 897791, Ticker-Symbol: ENI, Nasdaq OTC-Symbol: EIPAF) und senkt das Kursziel von 18 auf 15,50 Euro.Grund für das neue Votum seien die trüberen Konjunkturaussichten, so die Analysten in einer heute veröffentlichten Branchenstudie. Mit Blick auf das zweite Halbjahr seien sie angesichts des schwachen Gaspreisumfelds und der niedrigeren Ölpreis-Prognosen nun neutraler eingestellt. Die Analysten hätten ihre EPS-Schätzungen nach unten revidiert.Henry Tarr und Ilkin Karimli, Analysten der Privatbank Berenberg, haben in einer aktuellen Aktienanalyse die ENI-Aktie von "buy" auf "hold" herabgestuft und das Kursziel von 18 auf 15,50 Euro reduziert. (Analyse vom 16.09.2019)Börsenplätze ENI-Aktie:Xetra-Aktienkurs ENI-Aktie:14,394 EUR +2,45% (16.09.2019, 11:23)