Kurzprofil ENI:



ENI (ISIN: IT0003132476, WKN: 897791, Ticker-Symbol: ENI, Nasdaq OTC-Symbol: EIPAF) ist ein integriertes Energieunternehmen. Mit seinen 78.000 Mitarbeitern ist es in 90 Ländern aktiv und betreibt die Exploration, die Produktion, im Transport, die Raffination und die Vermarktung von Öl und Gas und ist im Bereich Petrochemie und im Aufbau und Betrieb von Ölfeldern tätig. (04.03.2020/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - ENI-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die ENI-Aktie (ISIN: IT0003132476, WKN: 897791, Ticker-Symbol: ENI, Nasdaq OTC-Symbol: EIPAF).Das Zahlenwerk (berichtet/bereinigt) für das vierte Quartal 2019 (untestiert) sei deutlich hinter den Analysten-Erwartungen zurückgeblieben. Der freie Cashflow sei positiv gewesen. Der Dividendenvorschlag für 2019 entspreche der bisherigen Indikation. Die organische Reserveersatzrate habe in 2019 bei 92% und damit moderat unter der wichtigen Marke von 100% gelegen. Das Strategie-Update (2020 bis 2023, um ein Jahr "weitergerückt") entspreche im Großen und Ganzen dem vorangegangenen Plan. Allerdings liege der Fokus nun - dem Branchentrend folgend - stärker auf "grünen" Investitionen und CO2-Reduzierung. Es sei aber auch anzumerken, dass das Szenario teilweise auf optimistischen Annahmen (z.B. Brent 2021e: 68 (aktuell: rund 52) USD je Barrel) basiere.Die Dividendenindikation für 2020 habe leicht über der Analysten-Prognose gelegen. Es sollten weitere Aktienrückkäufe in 2020ff getätigt werden. Seine Prognosen habe er infolge eines konservativeren Ölpreis- und Makroszenarios gesenkt (u.a. EPS 2020e: 0,57 (alt: 1,09) Euro; EPS 2021e: 0,80 (alt: 1,25) Euro). Die Dividendenrendite (2020e: 8,0%) sei attraktiv.Unter Berücksichtigung der Geschäftsentwicklung, der Perspektiven sowie des gegenwärtigen Kursniveaus lautet das Votum für die ENI-Aktie nach wie vor "halten", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel sei von 14,90 auf 12,60 Euro gesenkt worden. (Analyse vom 04.03.2020)Börsenplätze ENI-Aktie: