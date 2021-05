Xetra-Aktienkurs ENI-Aktie:

Kurzprofil ENI:



ENI (ISIN: IT0003132476, WKN: 897791, Ticker-Symbol: ENI, Nasdaq OTC-Symbol: EIPAF) ist ein integriertes Energieunternehmen. Mit seinen 78.000 Mitarbeitern ist es in 90 Ländern aktiv und betreibt die Exploration, die Produktion, im Transport, die Raffination und die Vermarktung von Öl und Gas und ist im Bereich Petrochemie und im Aufbau und Betrieb von Ölfeldern tätig. (06.05.2021/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - ENI-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die ENI-Aktie (ISIN: IT0003132476, WKN: 897791, Ticker-Symbol: ENI, Nasdaq OTC-Symbol: EIPAF) von 9,60 Euro auf 10,70 Euro.Während das bereinigte EBIT (leichte Verbesserung y/y) in Q1/2021 über der Analystenerwartung herausgekommen sei, sei das bereinigte EPS (deutliche Verbesserung y/y) hinter den Erwartungen (Analystenprognose, Marktkonsens) zurückgeblieben. Der freie Cashflow sei leicht negativ gewesen. Das Gearing (per 31.03.2021) habe sich im Quartalsverlauf nicht verbessert. Der Ölpreis (Brent) notiere gegenwärtig (rund 70 USD je Barrel) deutlich über dem vom ENI im Strategieplan 2021-2024 unterstellten Ölpreisszenario. Das Potenzial für einen weiteren deutlichen Ölpreisanstieg sehe Diermeier als begrenzt an. Der notwendige Strukturwandel (vom Öl- und Gaskonzern zum Energiekonzern) bleibe herausfordernd, dessen Finanzierung werde aber nach Erachten des Analysten durch das verbesserte (Preis-)Umfeld erleichtert.Seine Prognosen habe der Analyst u.a. infolge eines optimistischeren Ölpreisszenarios angehoben (u.a. bereinigtes EPS 2021e: 0,64 (alt: 0,52) Euro; berichtetes EPS 2021e: 0,81 (alt: 0,52) Euro; Dividende je Aktie 2021e: 0,60 (alt: 0,49) Euro; bereinigtes/berichtetes EPS 2022e: 0,83 (alt: 0,73) Euro; Dividende je Aktie 2022e: 0,65 (alt: 0,61) Euro).In Erwartung eines positiven Gesamtertrags (12 Monate) von <10% bestätigt Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, sein "halten"-Rating für die ENI-Aktie. (Analyse vom 06.05.2021)Börsenplätze ENI-Aktie: