Xetra-Aktienkurs ENI-Aktie:

12,398 EUR +1,96% (29.10.2021, 11:09)



Borsa Italiana-Aktienkurs ENI-Aktie:

12,406 EUR +1,99% (29.10.2021, 11:30)



ISIN ENI-Aktie:

IT0003132476



WKN ENI-Aktie:

897791



Ticker-Symbol ENI-Aktie:

ENI



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol ENI-Aktie:

EIPAF



Kurzprofil ENI:



ENI (ISIN: IT0003132476, WKN: 897791, Ticker-Symbol: ENI, Nasdaq OTC-Symbol: EIPAF) ist ein integriertes Energieunternehmen. Mit seinen 78.000 Mitarbeitern ist es in 90 Ländern aktiv und betreibt die Exploration, die Produktion, im Transport, die Raffination und die Vermarktung von Öl und Gas und ist im Bereich Petrochemie und im Aufbau und Betrieb von Ölfeldern tätig. (29.10.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - ENI-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt die ENI-Aktie (ISIN: IT0003132476, WKN: 897791, Ticker-Symbol: ENI, Nasdaq OTC-Symbol: EIPAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der italienische Öl- und Gaskonzern ENI habe im abgelaufenen Quartal von den hohen Öl- und Gaspreisen profitiert und einen bereinigten Gewinn in Höhe von EUR 1,43 Mrd. eingefahren. Im Vorjahresquartal habe noch ein Verlust von EUR 153 Mio. zu Buche gestanden. Damit seien die Markterwartungen von durchschnittlich EUR 1,08 Mrd. übertroffen worden. Inklusive Sondereffekte sei der Gewinn von minus EUR 503 Mio. auf plus EUR 1,20 Mrd. gedreht. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern habe sich von EUR 537 Mio. auf EUR 2,49 Mrd. erhöht. Der Umsatz sei im Jahresvergleich von EUR 10,3 Mrd. auf EUR 19,0 Mrd. geklettert.Für das Gesamtjahr rechne ENI weiterhin mit einer Förderung von rund 1,7 Millionen Barrel Öläquivalent pro Tag. Bei einem erwarteten Ölpreis von USD 70 pro Barrel erwarte ENI den operativen Cashflow bei rund EUR 12 Mrd. Im Vorjahr habe dieser bei lediglich EUR 3,83 Mrd. gelegen. Die Nettofinanzverbindlichkeiten inkl. Leasingverbindlichkeiten nach IFRS 16 habe ENI gegenüber dem Jahresende 2020 um EUR 0,3 Mrd. auf EUR 11,3 Mrd. gedrückt. Die Verschuldungsquote sich dadurch 0,31 auf 0,28 verringert.Im Rahmen seines im April gestarteten EUR 400 Mio.-schweren Aktienrückkaufprogramms habe ENI bis 22. Oktober 17,63 Millionen Stück eigene Aktien für EUR 197 Mio. erworben. Den Börsengang seiner auf Endkunden- und erneuerbare Energien neu geschaffenen Einheit Eni R&R beabsichtige der Konzern im Laufe des Jahres 2022 über die Bühne zu bringen. Nähere Details wolle man hierzu beim Kapitalmarkttag am 22. November 2021 verlautbaren. Um 14 Uhr finde eine Pressekonferenz zu den Quartalszahlen statt. Die Aktie von ENI notiere aktuell gut 1% im Plus.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity Börsenplätze ENI-Aktie: