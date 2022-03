Tradegate-Aktienkurs ENI-Aktie:

Kurzprofil ENI SpA:



ENI (Ente Nazionale Idrocarburi) (ISIN: IT0003132476, WKN: 897791, Ticker-Symbol: ENI, Borsa Italiana-Symbol: ENI) ist einer der weltweiten Marktführer in der Öl- und Gasindustrie. Zu den Geschäftsfeldern von ENI zählen die Erkundung und Erschließung von Erdöl-und Erdgaslagerstätten und die Gewinnung der Rohstoffe, ferner Versorgung, Handel und Transport von Erdgas, Flüssigerdgas (LNG), Strom und Kraftstoffen. In Raffinerien und chemischen Anlagen verarbeitet ENI Rohöl und andere ölbasierte Einsatzstoffe zur Herstellung von Kraftstoffen, Schmierstoffen und chemischen Produkten, die an Großhändler geliefert, beziehungsweise über das Tankstellennetz oder Vertriebspartner abgesetzt werden. (25.03.2022/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - ENI-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von ENI SpA (ISIN: IT0003132476, WKN: 897791, Ticker-Symbol: ENI, Borsa Italiana-Symbol: ENI) weiterhin zu kaufen.Die stark gestiegenen Öl- und Gaspreise hätten ENI wie auch seinen Mitbewerbern im Jahr 2021 zu einer kräftigen Gewinnsteigerung verholfen. Wegen der Eskalation im Russland-Ukraine-Konflikt sei mit nachhaltig höheren Preisen zu rechnen, was sich auch in entsprechend hohen Gewinnen der Energieunternehmen niederschlagen werde. ENI komme mit seinem starken geografischen Fußabdruck auf dem afrikanischen Kontinent eine Schlüsselrolle in der Sicherstellung der Öl- und Gasversorgung Europas zu. Insofern würden die Analysten der RBI davon ausgehen, dass die Ertragsaussichten für ENI langfristig sehr gut bleiben würden. Denn auch im Falle einer hoffentlich bald einkehrenden Waffenruhe in der Ukraine sei im Zuge der von Europa beabsichtigten Verringerung der Abhängigkeit von russischen Energielieferungen mit einem stärkeren Fokus auf alternative Förderländer wie eben jene in Afrika zu rechnen.Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, bestätigt seine Kaufempfehlung für die Aktie von ENI. Das ermittelte Kursziel von EUR 15,90 (zuvor: EUR 13,80) basiere auf einem Multiple-Ansatz und die geschätzten Zahlen auf Konsensus-Schätzungen. Die Bewertung der ENI-Aktie entspreche in puncto EV/Sales und EV/EBIT für die Geschäftsjahre 2022 und 2023 jener der Peer Group. (Analyse vom 25.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Börsenplätze ENI-Aktie: