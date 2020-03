Xetra-Aktienkurs ENI-Aktie:

6,833 EUR +2,08% (19.03.2020, 15:29)



Borsa Italiana-Aktienkurs ENI-Aktie:

6,816 EUR +1,82% (19.03.2020, 15:34)



ISIN ENI-Aktie:

IT0003132476



WKN ENI-Aktie:

897791



Ticker-Symbol ENI-Aktie:

ENI



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol ENI-Aktie:

EIPAF



Kurzprofil ENI:



ENI (ISIN: IT0003132476, WKN: 897791, Ticker-Symbol: ENI, Nasdaq OTC-Symbol: EIPAF) ist ein integriertes Energieunternehmen. Mit seinen 78.000 Mitarbeitern ist es in 90 Ländern aktiv und betreibt die Exploration, die Produktion, im Transport, die Raffination und die Vermarktung von Öl und Gas und ist im Bereich Petrochemie und im Aufbau und Betrieb von Ölfeldern tätig. (19.03.2020/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - ENI-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die ENI-Aktie (ISIN: IT0003132476, WKN: 897791, Ticker-Symbol: ENI, Nasdaq OTC-Symbol: EIPAF) von 12,60 Euro auf 7,00 Euro.Entgegen der Analystenprognosen habe sich die OPEC+ nicht auf eine noch deutlichere Senkung der Fördermenge einigen könne. Gleichzeitig sei auch die bestehende Fördermengenkürzung per 01.04. obsolet. Der ohnehin gut versorgte Rohölmarkt werde damit bei einer sinkenden Nachfrage mit einem zusätzlichen Angebot konfrontiert sein. Entsprechend seien die Ölpreise sehr stark eingebrochen. Damit sei der Ende Februar präsentierte Strategieplan (2020-2023) den Unternehmensangaben zufolge bereits teilweise (für 2020/2021) wieder Makulatur.Diermeier habe bereits bei der Kommentierung der Q4-Zahlen (am 04.03.) darauf hingewiesen, dass ENI teilweise mit zu optimistischen Annahmen operiere. ENI habe am 18.03. das Aktienrückkaufprogramm für 2020 zurückgenommen. Selbst der revidierte Strategieplan für 2020 (Brent: 40-45 (bisher: 60) USD) und 2021 (Brent: 50-55 (bisher: 68) USD), der am 24.04. präsentiert werden solle, basiere nach Ansicht des Analysten noch auf zu optimistischen Annahmen. Die Ertragsaussichten für ENI hätten sich seines Erachtens zumindest kurzfristig deutlich eingetrübt. Der Analyst erwarte, dass ENI auf den Ölpreiseinbruch neben der Zurücknahme des Aktienrückkaufprogramms mit Investitionszurückhaltung, Kostensenkungen sowie einer Dividendenkürzung für 2020 reagieren werde.Diermeier habe seine Prognosen deutlich reduziert (u.a. EPS 2020e: -0,05 (alt: +0,57) Euro; DPS 2020e: 0,50 (alt: 0,89) Euro; EPS 2021e: 0,53 (alt: 0,80) Euro; DPS 2021e: 0,55 (alt: 0,89) Euro).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze ENI-Aktie: