Xetra-Aktienkurs ENI-Aktie:

13,65 EUR -0,13% (23.02.2018, 11:36)



Tradegate-Aktienkurs ENI-Aktie:

13,724 EUR +0,34% (23.02.2018, 10:43)



ISIN ENI-Aktie:

IT0003132476



WKN ENI-Aktie:

897791



Ticker-Symbol ENI-Aktie:

ENI



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol ENI-Aktie:

EIPAF



Kurzprofil ENI:



ENI (ISIN: IT0003132476, WKN: 897791, Ticker-Symbol: ENI, Nasdaq OTC-Symbol: EIPAF) ist ein integriertes Energieunternehmen. Mit seinen 78.000 Mitarbeitern ist es in 90 Ländern aktiv und betreibt die Exploration, die Produktion, im Transport, die Raffination und die Vermarktung von Öl und Gas und ist im Bereich Petrochemie und im Aufbau und Betrieb von Ölfeldern tätig. (23.02.2018/ac/a/a)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - ENI-Aktienanalyse von Achim Wittmann, Investmentanalyst von der LBBW:Achim Wittmann, Investmentanalyst der LBBW, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie von ENI (ISIN: IT0003132476, WKN: 897791, Ticker-Symbol: ENI, Nasdaq OTC-Symbol: EIPAF).ENI habe sein adjustiertes operatives Ergebnis im vierten Quartal um 55% auf 2,0 Mrd. EUR steigert. Damit seien die Markterwartungen leicht übertroffen worden. Während sich die Erträge im Upstreamgeschäft (1,9 Mrd. EUR; +33%) etwas besser als erwartet entwickelt hätten, sei der Ergebnisbeitrag des Downstreamgeschäftes (114 Mio. EUR; +52%) hinter den Markterwartungen zurückgeblieben. Für eine positive Überraschung habe das Segment Gas & Power gesorgt. Neu verhandelte Verträge, Kostensenkungen sowie steigende Beiträge aus dem Flüssiggasgeschäft hätten zu einem verbesserten Quartalsergebnis von 213 Mio. EUR geführt (VJ -72 Mio. EUR). Damit sei der Break-even schneller erreicht worden als bislang angekündigt. Das Nettoergebnis habe in Q4 mit 975 Mio. EUR (+112%) weit über den Marktschätzungen gelegen, was an einer deutlich niedriger als erwarteten Steuerquote gelegen habe.Im Gesamtjahr sei das adjustierte operative Konzernergebnis von 2,3 Mrd. EUR auf 5,8 Mrd. EUR gestiegen. Analog zu den anderen Unternehmen der Branche seien höhere Preise und Produktionssteigerungen auf der einen Seite sowie Kostensenkungen sowie ein diszipliniertes Investitionsverhalten auf der anderen Seite die wesentlichen Treiber gewesen. Im Jahr 2017 habe ENI insgesamt 1,8 Mio. Barrel Öläquivalente (+3,2%) gefördert. Hervorzuheben sei dabei der Start der Gasförderung im Offshore-Feld Zohr vor der Küste Ägyptens im Dezember letzten Jahres. Von der Entdeckung bis zur Förderung sei ein vergleichsweise geringer Zeitraum von rund zweieinhalb Jahren vergangen. Zohr sei vermutlich das bislang größte entdeckte Gasfeld im Mittelmeer.Das Anlaufen großer Projekte in Ägypten, Angola und Indonesien solle wesentlich dazu beitragen, dass auch im laufenden Jahr ein Produktionswachstum von rund 3% erzielt werden könne. Für den Bereich Gas & Power stelle ENI ein EBIT von 0,3 Mrd. EUR in Aussicht. Die Investitionen sollten sich in einer Größenordnung von 8 Mrd. EUR (8,7 Mrd. EUR in 2017) bewegen. Weitere Zielgrößen für den Zeitraum 2018 bis 2021 werde das Unternehmen im Rahmen der Strategiepräsentation am 16 März vorstellen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze ENI-Aktie: