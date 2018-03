Xetra-Aktienkurs ENI-Aktie:

Kurzprofil ENI:



ENI (ISIN: IT0003132476, WKN: 897791, Ticker-Symbol: ENI, Nasdaq OTC-Symbol: EIPAF) ist ein integriertes Energieunternehmen. Mit seinen 78.000 Mitarbeitern ist es in 90 Ländern aktiv und betreibt die Exploration, die Produktion, im Transport, die Raffination und die Vermarktung von Öl und Gas und ist im Bereich Petrochemie und im Aufbau und Betrieb von Ölfeldern tätig. (19.03.2018/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - ENI-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die ENI-Aktie (ISIN: IT0003132476, WKN: 897791, Ticker-Symbol: ENI, Nasdaq OTC-Symbol: EIPAF).Das Unternehmen möchte die Öl- und Gasproduktion im Zeitraum 2018 bis 2021 um durchschnittlich 3,5% p.a. steigern. Dabei solle sich der Anstieg in 2018 auf ca. 4% (bisher: +3%) y/y belaufen. Der freie Cashflow des Upstream-Bereichs solle im Vierjahreszeitraum 22 Mrd. Euro betragen, wobei zu berücksichtigen sei, dass ENI steigende Ölpreise (u.a. Brent 2021e: 70 (aktuell: 65) USD je Barrel) unterstelle. Der Mid- und Downstream-Bereich solle 2021 ein bereinigtes EBIT von 2 (2018e: 1,2; 2017: 1,2) Mrd. Euro generieren. Die Investitionen sollten sich 2018 bis 2021 auf unter 32 (2018e: 7,7) Mrd. Euro belaufen.Die Dividende für 2018 möchte man auf 0,83 (Vj.: 0,80) Euro je Aktie anheben. Wenn bei dem Ziel-Gearing von 20% bis 25% (31.12.2017: 23%; 31.12.2016: 28%) noch Überschussliquidität vorhanden sei, erwäge ENI Aktienrückkäufe zu tätigen. 2018 solle der organische freie Cashflow die Dividende bei einem Ölpreis von 55 (2017: 57) USD je Barrel und 2021 bei einem Ölpreis von 50 USD je Barrel decken. Der Analyst habe seine Prognosen teilweise angehoben (u.a. Dividende je Aktie (DPS) 2018e: 0,83 (alt: 0,80) Euro; DPS 2019e: 0,85 (alt: 0,80) Euro).Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Halteempfehlung für die ENI-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 15,20 auf 15,50 Euro angehoben. (Analyse vom 19.03.2018)Börsenplätze ENI-Aktie: