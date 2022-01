Börsenplätze EDF-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs EDF-Aktie:

8,718 EUR -15,97% (14.01.2022, 11:52)



Euronext Paris-Aktienkurs EDF-Aktie:

8,688 EUR -16,06% (14.01.2022, 11:39)



ISIN EDF-Aktie:

FR0010242511



WKN EDF-Aktie:

A0HG6A



Ticker-Symbol EDF-Aktie:

E2F



Euronext Paris-Symbol EDF-Aktie:

EDF



Kurzprofil Électricité de France S.A.:



Électricité de France (EDF) (ISIN: FR0010242511, WKN: A0HG6A, Ticker-Symbol: E2F, Euronext Paris-Symbol: EDF) ist die französische Elektrizitätsgesellschaft. Zur Energiegewinnung werden Wasserkraft, fossile Brennstoffe wie auch Windkraft, Sonnenenergie und Biomasse genutzt. Darüber hinaus ist die Unternehmensgruppe im Bereich Energieübertragung, -Verteilung und -Handel aktiv. EDF beliefert auch die europäischen Nachbarländer und trägt damit zur Versorgungssicherheit des europäischen Stromversorgungssystems bei. Hauptaktionär ist der französische Staat. (14.01.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - EDF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Électricité de France S.A. (EDF) (ISIN: FR0010242511, WKN: A0HG6A, Ticker-Symbol: E2F, Euronext Paris-Symbol: EDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mit einem herben Minus von mehr als 20 Prozent würden die Papiere des französischen Versorgers EDF am Freitag für Aufsehen sorgen. Der französische Staat wolle die Energiepreise deckeln, um den Preisanstieg zu begrenzen, was ein Milliardenloch in die Bilanzen von EDF reiße. Drohe für die deutschen Wettbewerber wie E.ON ( ISIN DE000ENAG999 WKN ENAG99 ) oder RWE nun ein ähnliches Szenario?Frankreich wolle den Anstieg in diesem Jahr auf vier Prozent beschränken, habe Wirtschaftsminister Bruno Le Maire am Donnerstagabend angekündigt. Neben einer Steuersenkung solle EDF deshalb mehr Atomstrom an kleinere Wettbewerber verkaufen. Dieser Schritt sei laut Le Maire bereits von der EU-Kommission gebilligt und solle auch die Stromrechnung von Kunden deckeln, die ihren Strom nicht von EDF beziehen würden.Ohne Staatseingriff hätte in Frankreich in zwei Wochen eine Erhöhung der Stromtarife um 35 Prozent gedroht, so Le Maire zu "Le Parisien". EDF wiederum müsse durch die Maßnahme Mindereinnahmen von 7,7 bis 8,4 Milliarden Euro hinnehmen. Entsprechend habe es eine kräftige Gewinnwarnung gegeben. Wegen technischer Probleme müsse außerdem die Prognose für die nukleare Produktion gesenkt werden.Mit seinen Kernkraftwerken habe EDF als Profiteur der neuen Atomkraftpolitik in Europa gegolten. Doch viele Kraftwerke seien alt und könnten immer wieder Probleme bereiten. Die Aktie habe nicht auf der Empfehlungsliste des "Aktionär" gestanden. Mit dem Staatseingriff habe sich dies als richtig erwiesen. Nun könnte der Versorger neues Kapital benötigen, weitere Maßnahmen seien nicht auszuschließen.Finger weg, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur EDF-Aktie. (Analyse vom 14.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link