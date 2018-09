Xetra-Aktienkurs EASY SOFTWARE-Aktie

5,26 EUR -2,95% (11.09.2018, 12:33)



ISIN EASY SOFTWARE-Aktie:

DE0005634000



WKN EASY SOFTWARE-Aktie:

563400



Ticker-Symbol EASY SOFTWARE-Aktie:

ESY



Kurzprofil EASY SOFTWARE AG:



Die EASY SOFTWARE AG (ISIN: DE0005634000, WKN: 563400, Ticker-Symbol: ESY) in Mülheim a. d. Ruhr entwickelt seit 1990 nachhaltige Lösungen für elektronische Akten und Archivierung sowie Vorgangsautomatisierung - effizient, leicht installierbar, einfach zu warten. Das gilt zum Beispiel für die digitale Rechnungsverarbeitung, das Vertragsmanagement, das Personalwesen sowie für zahlreiche weitere Unternehmensbereiche und Abteilungen. Mit über 12.000 branchenübergreifenden Kundeninstallationen zählt die EASY SOFTWARE AG zu den führenden Herstellern für elektronisches Dokumentenmanagement, digitale Archivierung und Workflow in Deutschland. Auslandsgesellschaften befinden sich in Europa, Asien und den USA. (11.09.2018/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - EASY SOFTWARE-Aktienanalyse von Aktienanalyst Daniel Großjohann von BankM Research:Daniel Großjohann, Aktienanalyst von BankM Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der EASY SOFTWARE AG (ISIN: DE0005634000, WKN: 563400, Ticker-Symbol: ESY).Die Halbjahreszahlen der EASY SOFTWARE AG (Umsatz: EUR 20,6 Mio. (+4,9%); EBITDA: EUR -0,61 Mio.) seien margenseitig durch Projektverschiebungen und vorgezogene Kosten belastet gewesen. Großjohann gehe davon aus, dass in der typischerweise stärkeren zweiten Jahreshälfte große Teile der verschobenen H1-Umsätze nachgeholt werden könnten. Seine zuvor über der Guidance liegenden Ergebniserwartungen habe der Analyst dennoch reduziert. Er liege beim 2018er EBITDA nun am unteren Ende des Ausblicks, der weiter Bestand habe, durch die zu finalisierende EASY 21-Strategie aber eine Modifizierung erfahren könnte. Der Vorstand müsse hier eine Balance zwischen kurzfristigen und mittel-/langfristigen Margen- und Wachstumszielen finden. Die Anpassung der Analystenschätzungen schlage sich in der Bewertung nieder, auf aktuellem Kursniveau bleibe die EASY-Aktie aber ein klarer Kauf.Daniel Großjohann, Aktienanalyst von BankM Research, ermittelt einen fairen Wert von EUR 7,20 pro Aktie (vormals: EUR 9,45) und bewertet die EASY SOFTWARE-Aktie weiterhin mit "kaufen". (Analyse vom 11.09.2018)Börsenplätze EASY SOFTWARE-Aktie: