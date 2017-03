Xetra-Aktienkurs EASY SOFTWARE-Aktie

Kurzprofil EASY SOFTWARE AG:



Die EASY SOFTWARE AG (ISIN: DE0005634000, WKN: 563400, Ticker-Symbol: ESY) in Mülheim a. d. Ruhr entwickelt seit 1990 nachhaltige Lösungen für elektronische Akten und Archivierung sowie Vorgangsautomatisierung - effizient, leicht installierbar, einfach zu warten. Das gilt zum Beispiel für die digitale Rechnungsverarbeitung, das Vertragsmanagement, das Personalwesen sowie für zahlreiche weitere Unternehmensbereiche und Abteilungen. Mit über 12.000 branchenübergreifenden Kundeninstallationen zählt die EASY SOFTWARE AG zu den führenden Herstellern für elektronisches Dokumentenmanagement, digitale Archivierung und Workflow in Deutschland. Auslandsgesellschaften befinden sich in Europa, Asien und den USA. (17.03.2017/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - EASY SOFTWARE-Aktienanalyse von Aktienanalyst Daniel Großjohann von der BankM-biw AG:Daniel Großjohann, Aktienanalyst der BankM-biw AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der EASY SOFTWARE AG (ISIN: DE0005634000, WKN: 563400, Ticker-Symbol: ESY).Wie die EASY SOFTWARE AG in ihrer Ad hoc-Meldung vom 14.02. mitgeteilt habe, werde das EBITDA-Ziel für 2016 (bisher EUR 2,8 Mio.) klar verfehlt werden und bei nur EUR 1,7 Mio. bis EUR 1,8 Mio. liegen. Trotz Umsatzverschiebungen werde der 2016er Umsatz aber (wie geplant) 4 bis 5% über Vorjahr liegen. Die AG habe den Umsatz gar um 13/14% verbessern können, während Türkei und Großbritannien (schwächere Geschäfte, Währungseffekte), Auftragsverschiebungen, längere Vertriebszyklen im Cloud-Business und Personalknappheit im SAP-Umfeld insgesamt gebremst hätten. Diese Effekte seien soweit möglich bereits adressiert worden und in dem Augen des Analysten keine Gefahr für 2017ff. Der rechnerische Effekt aus der Ergebnisverfehlung 2016 sei überschaubar, schwerer auf dem Kurs laste möglicherweise gesunkenes Investorenvertrauen. Unter Berücksichtigung der Ergebnisanpassung ermittle Großjohann einen fairen Wert von EUR 6,25 pro Aktie (vormals: EUR 6,60).Bei einem Kurspotenzial von 39% bewertet Daniel Großjohann, Aktienanalyst der BankM-biw AG, die EASY SOFTWARE-Aktie weiterhin mit "kaufen". (Analyse vom 17.03.2017)