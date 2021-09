Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit den Emittenten von Finanzinstrumenten Morgan Stanley, HSBC Trinkaus und Vontobel hat die Börsenmedien AG eine Lizenzvereinbarung geschlossen, wonach sie den Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von den Emittenten Vergütungen.



Börsenplätze Dynavax-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Dynavax-Aktie:

16,605 EUR +3,55% (23.09.2021, 08:46)



NASDAQ-Aktienkurs Dynavax-Aktie:

18,79 USD +26,45% (22.09.2021)



ISIN Dynavax-Aktie:

US2681582019



WKN Dynavax-Aktie:

A12EV9



Ticker-Symbol Dynavax-Aktie:

DYF1



NASDAQ Ticker-Symbol Dynavax-Aktie:

DVAX



Kurzprofil Dynavax:



Dynavax Technologies Corp. (ISIN: US2681582019, WKN: A12EV9, Ticker-Symbol: DYF1, NASDAQ-Symbol: DVAX) ist ein Unternehmen für Immuntherapie im klinischen Stadium. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Nutzung der angeborenen und adaptiven Immunreaktionen des Körpers durch Toll-like-Rezeptor (TLR)-Stimulation. Seine Produktkandidaten werden für den Einsatz in verschiedenen Krebsindikationen, als Impfstoff zur Vorbeugung von Hepatitis B und als krankheitsmodifizierende Therapie von Asthma untersucht. (23.09.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Dynavax-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Dynavax Technologies Corp. (ISIN: US2681582019, WKN: A12EV9, Ticker-Symbol: DYF1, NASDAQ-Symbol: DVAX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.An der Wall Street sei die Aktie von Dynavax mit einem Plus von über 26 Prozent am Mittwoch aus dem Handel gegangen. Der Corona-Impfstoff-Partner von Valneva habe dabei von Studiendaten eines weiteren Unternehmens profitiert, welches mit Dynavax bei der Entwicklung eines Covid-19-Vakzins zusammenarbeite.Der Dynavax-Partner Clover Biopharmaceuticals habe positive Daten mit einem Corona-Impfstoff vorgelegt und dabei eine Wirksamkeit von 67 Prozent gezeigt. Gegen die Delta-Variante habe sich das Vakzin zu 79 Prozent als wirksam erwiesen. Clover Biopharmaceuticals strebe nun die Zulassung für den Corona-Impfstoff an.Der Impfstoff von Clover Biopharmaceuticals wiederum sei mit einem Adjuvant (Verstärker) versehen, der aus dem Hause Dynavax stamme. Im Konkreten handle es sich dabei um die Substanz CpG 1018, die auch beim Corona-Impfstoff-Kandidaten von Valneva zum Einsatz komme.Eine Zulassung vom Corona-Impfstoff aus dem Hause Clover Biopharmaceuticals würde zusätzliche Einnahmen für Dynavax bedeuten. Kein Wunder, dass der Biotech-Wert, der bereits im Februar zum Kurs von 8,00 Euro in das Musterdepot des BioTech-Report aufgenommen worden sei, im gestrigen Handel explodiert sei.Investierte Anleger lassen die Gewinne laufen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Wer sich im lukrativen Impfstoff-Markt breiter aufstellen wolle, sollte sich ein Produkt auf den Impfstoff-Aktien-Index zulegen. In diesem seien neben Dynavax auch Top-Player wie Moderna enthalten. (Analyse vom 23.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link