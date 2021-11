2. Die hohen Strompreise seien größtenteils eine Folge der Engpass bedingten gestiegenen Gaspreise. Tatsächlich sei nur ein Fünftel des Strompreisanstiegs auf das EU ETS zurückzuführen.



3. Aufgrund der gestiegenen Gaspreise hätten die Versorgungsunternehmen jedoch zunehmend auf Kohle umgestellt, was den Preis für EU EHS-Zertifikate in die Höhe treibe.



Nichtsdestotrotz hätten die steigenden Gaspreise die Debatte über die möglichen (sozialen) Auswirkungen einer Erhöhung der Kohlenstoffpreise neu entfacht. Daher sollte man auch die möglichen sozialen Unruhen in Betracht ziehen, die durch plötzliche, übermäßig verzögerte und heftige Kohlenstoffpreismaßnahmen ausgelöst würden.



Ein globaler Mechanismus zur Bepreisung von Kohlendioxid würde jedoch wahrscheinlich weltweit einheitlichere Wettbewerbsbedingungen schaffen. Er werde unter anderem aufgrund der Bestrebungen der EU, grenzüberschreitende Systeme zur Bepreisung von Kohlendioxid einzuführen, zunehmend ins Gespräch gebracht. Die COP26 werde hoffentlich Artikel 6 des Pariser Abkommens erweitern, der die Grundlage für einen solchen internationalen Kohlenstoffmarkt schaffe.



Wenn man die globale Erwärmung auf 1,5 Grad Celsius begrenzen wolle, müsse man die jährlichen weltweiten Kohlenstoffemissionen (51 Gt) deutlich reduzieren. Nur ein "Cap-and-Trade"-System ermögliche die Kontrolle über die zulässigen Emissionsmengen. Es sei an das verfügbare globale Kohlenstoffbudget anzupassen, das sich in den jeweiligen nationalen Klimaschutzbeiträgen ("National Determined Contributions", NDC) der Länder angemessen widerspiegeln müsse. Dies könne jedoch aus mehreren Gründen einen internationalen Markt erfordern:



- Neue, ehrgeizigere NDCs seien ohne einen internationalen Kohlenstoffmarkt nicht zu erwarten. Es sei daran erinnert, dass die so genannte Emissionsobergrenze bzw. das Kohlenstoffbudget mit den NDCs verknüpft sei. Mehrere der bestehenden NDCs seien bereits auf die internationale Zusammenarbeit über Kohlenstoffmärkte ausgerichtet.



- Ein internationaler Kohlenstoffmarkt habe das Potenzial, bis 2030 etwa 5 Gt CO2 pro Jahr zu reduzieren und Kosteneinsparungen von jährlich bis zu 250 Mrd. Dollar zu erzielen.



- Ein globales System könne den Kohlenstoffpreis in die Höhe treiben, was Anreize zur Emissionsverringerung schaffe. Nach Schätzungen würden die entwickelten Volkswirtschaften einen Kohlenstoffpreis von 130 Dollar pro Tonne CO2 bis 2030 und 250 Dollar pro Tonne CO2 bis 2050 benötigen, um Netto-Null-Emissionen zu erreichen.



Länder, die Schwierigkeiten hätten, ihre Ziele zur Emissionsminderung im Rahmen ihrer nationalen Klimapläne zu erreichen, oder die eine weniger kostspielige Emissionsreduzierung anstreben würden, könnten Emissionsminderungen von anderen Ländern kaufen, die ihre Emissionen bereits über ihre Zusagen hinaus gesenkt hätten. Das Ergebnis könne für alle Beteiligten eine "Win-Win"-Situation sein.



Gemäß Artikel 6 des Pariser Abkommens seien die Verhandlungen über internationale Kohlenstoffmärkte ein Schlüsselelement der COP26-Verhandlungen. Die Diskussionen würden jedoch eine Herausforderung darstellen, da die Welt bereits seit Jahrzehnten versuche, einen internationalen Markt zu schaffen.



In der Vergangenheit seien aus dem Kyoto-Protokoll zum Klimawandel zwei Kohlenstoffmärkte hervorgegangen. Der Mechanismus für umweltverträgliche Entwicklung (Clean Development Mechanism) habe es den Industrieländern ermöglicht, ihre Emissionen durch die Finanzierung von Projekten zur Emissionsreduzierung in Entwicklungsländern zu senken. Obwohl dieses System gescheitert sei, seien einige wichtige Lehren daraus gezogen worden.



Das erfolgreichere EU-Emissionshandelssystem (EU ETS) hingegen sei eines der robusteren "Cap-and-Trade"-Systeme und entwickele sich stets weiter. Die Diskussionen über die Kohlenstoffmärkte auf der COP26 würden sich wahrscheinlich auf diese beiden Märkte konzentrieren, zumal Europa auch Druck auf die Importe ausübe, indem es einen Mechanismus zur Anpassung der Kohlenstoffgrenzwerte einführe, durch den importierte Waren nach der Kohlenstoffintensität ihrer Produktion bewertet und entsprechend belastet würden.



Einige Fragen seien noch offen: Werde man einen neuen Kohlenstoffhandelsmechanismus schaffen oder ein bestehendes Instrument, wie das EU-Emissionshandelssystem, ausbauen? Werde man sich auf einen Mechanismus des globalen Handels stützen oder auf einen mit regionalen Unterschieden? Da die Kohlenstoffpreise weltweit unterschiedliche Niveaus erreichen würden (mit Europa an der Spitze), spreche einiges für Letzteren.



Kurz gesagt, man brauche einen gerechten, glaubwürdigen und zuverlässigen Kohlenstoffmarkt mit einem hohen Maß an Integrität. Er müsse mit immer ehrgeizigeren nationalen Beiträgen verknüpft werden. Die "Obergrenze" sei der Schlüssel. Darüber hinaus müsse das System über ein glaubwürdiges Handelssystem bzw. einen glaubwürdigen Markt zu realen Emissionsreduktionen führen, die sich u.a. durch Zusatzeffekte, Überprüfbarkeit, soziale Gerechtigkeit und keine Doppelzählungen auszeichnen würden. (02.11.2021/ac/a/m)





