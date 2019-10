ISIN Dufry-Aktie:

Kurzprofil Dufry AG:



Dufry (ISIN: CH0023405456, WKN: A0HMLM, Ticker-Symbol: D2J, SIX Swiss Ex: DUFN, Nasdaq OTC-Symbol: DFRYF) ist ein international tätiger Reiseeinzelhändler.



Das Unternehmen betreibt weltweit in 63 Ländern und rund 2.200 Geschäfte an Flughäfen, auf Kreuzfahrtschiffen, in Seehäfen und an anderen touristisch interessanten Orten.



Dufry verfügt über ein starkes Portfolio mit langfristigen Konzessionen, die das Unternehmen mit Flughafenbehörden und anderen Standorteigentümern ausgehandelt hat.



Das Unternehmen bietet seinen Kunden prestigereiche Marken von über 1.000 Anbietern.



Die Kunden können auf die fachkundige Beratung mehr als 29.000 Dufry-Mitarbeiter vertrauen.



Dufry ist weltweit tätig, ihre Unternehmensstruktur ist in fünf Regionen gegliedert. Dufry arbeitet mit lokalen Partnern zusammen und richtet ihr Produktangebot jeweils nach den lokalen Einkaufsgewohnheiten der Kunden aus. (14.10.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Dufry-Aktienanalyse von Aktienanalystin Lorena Zini von Vontobel Research:Lorena Zini, Aktienanalystin von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Dufry-Aktie (ISIN: CH0023405456, WKN: A0HMLM, Ticker-Symbol: D2J, SIX Swiss Ex: DUFN, Nasdaq OTC-Symbol: DFRYF).Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro habe per Twitter angekündigt, dass der Zollfreibetrag für aus dem Ausland zurückkehrende Brasilianer/innen von USD 500 auf USD 1.000 erhöht werde. Auch der Freibetrag für Ladengeschäfte an der Grenze (zu Paraguay) werde von USD 300 auf USD 500 erhöht. Die detaillierten Bestimmungen dürften in den nächsten Wochen veröffentlicht werden.Lateinamerika (18% des Konzernumsatzes) verharre seit dem 3Q18 (-11%) im Minusbereich - ein Trend, der auch noch im 2Q19 (-10,5%) als Folge der Währungsprobleme in Brasilien und Argentinien angehalten habe. Das org. Wachstum des Gesamtunternehmens habe im 1H19 bei +2,2% gelegen - ein Wert, der ohne Südamerika +5,4% erreicht hätte. Zini schätze Brasiliens Beitrag zum Konzernumsatz auf 8%.Gemäß der Schätzung der Analystin mache das Duty-Free-Geschäft in der Ankunftszone etwa 60% des in Brasilien generierten Umsatzes aus. Die Erhöhung des Zollfreibetrags dürfte den Umsatz sowohl bei existierenden wie neuen Produkten ankurbeln, da nun auch die Preiskategorie USD 500-1.000 in DutyFree-Shops angeboten werden könne.Bereits im August habe Dufry seinen ersten Duty-Free-Grenzshop in Brasilien bekannt geben können, der einen neuen Wachstumskanal erschließe. Die neue Zollfreimenge eröffne weiteres Wachstumspotenzial, da Dufry der klare Marktführer auf Brasiliens Flughäfen sei. Ein Plus von +25% in Brasilien im GJ20 würde das organische Wachstum der Gruppe um +2% erhöhen, aber vor allem würde sich das negative Wachstum in Lateinamerika (1H19: 10,6%) im GJ20 in ein positives Wachstum verwandeln.Lorena Zini, Aktienanalystin von Vontobel Research, bestätigt ihr "buy"-Rating für die Dufry-Aktie. Das Kursziel laute CHF 125,00. (Analyse vom 14.10.2019)Börsenplätze Dufry-Aktie:LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Dufry-Aktie:74,30 EUR -0,40% (14.10.2019, 11:45)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Dufry-Aktie:81,88 CHF -1,33% (14.10.2019, 11:30)